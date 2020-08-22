Стефан де Врей
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Интер
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#Стефан де Врей #Футбол #Лига Европы #Интер

Как же жалко де Врея. У него так много проигранных финалов, а трофей всего один

22 августа, 02:45

dpa / Global Look Press

«Интер» проиграл «Севилье» в Лиге Европы, голландский защитник Стефан де Врей отыграл весь матч. У него очередной проигранный финал в карьере.

• В 2009 году съездил на Евро U-17 со сборной Голландии. Команда добралась до финала и проиграла немцам в овертайме.

• Начал взрослую карьеру в «Фейеноорде», с которым дважды финишировал вторым в Эредивизи. «Фейеноорд» выиграл чемпионат через три года после его ухода.

• В «Фейеноорде» де Врей проиграл и кубковый финал в 2010-м – 0:2 и 1:4 «Аяксу».

• На ЧМ-2014 де Врей был хорош и завоевал бронзу. Он перешел в «Лацио», где был финалистом двух Кубков Италии. Оба проиграны «Ювентусу» – 1:2 в 2015 году и 0:2 еще через пару лет.

• Снова Голландия, теперь Лига наций. В финале голландцы проиграли Португалии. С де Вреем в запасе.

• В «Интере» де Врей занял второе место в прошлом сезоне Серии А. Титул взял «Ювентус».

• И проигранный финал Лиги Европы. Снова мимо.

Один трофей у де Врея есть – это Суперкубок Италии с «Лацио».

Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 12
Де Йонг 33
Карлос 74
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 5
Годин 35
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные сюжеты финала
Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
5 лет назад «Севилья» уже играла 2:2 в первом тайме финала ЛЕ. Параллели даже со страной и комментатором
Какая драма: Лукаку тащил весь турнир и подвел в решающий момент
Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ
«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
Комментарии (2)
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Валера Полевиков
22 августа, 08:56

Бедолага :(

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попкорный слуга
22 августа, 15:09

Но он же все равно крутой? Дай рецензию

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