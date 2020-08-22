Как же жалко де Врея. У него так много проигранных финалов, а трофей всего один

«Интер» проиграл «Севилье» в Лиге Европы, голландский защитник Стефан де Врей отыграл весь матч. У него очередной проигранный финал в карьере.

• В 2009 году съездил на Евро U-17 со сборной Голландии. Команда добралась до финала и проиграла немцам в овертайме.

• Начал взрослую карьеру в «Фейеноорде», с которым дважды финишировал вторым в Эредивизи. «Фейеноорд» выиграл чемпионат через три года после его ухода.

• В «Фейеноорде» де Врей проиграл и кубковый финал в 2010-м – 0:2 и 1:4 «Аяксу».

• На ЧМ-2014 де Врей был хорош и завоевал бронзу. Он перешел в «Лацио», где был финалистом двух Кубков Италии. Оба проиграны «Ювентусу» – 1:2 в 2015 году и 0:2 еще через пару лет.

• Снова Голландия, теперь Лига наций. В финале голландцы проиграли Португалии. С де Вреем в запасе.

• В «Интере» де Врей занял второе место в прошлом сезоне Серии А. Титул взял «Ювентус».

• И проигранный финал Лиги Европы. Снова мимо.

Один трофей у де Врея есть – это Суперкубок Италии с «Лацио».