8 матчей за две недели еврокубков выиграли немецкие клубы – столько же, сколько команды Серии А и АПЛ вместе взятые

Команды из Германии ярче всех из топ-5 лиг проявили себя на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов (первые матчи) и 1/16 финала Лиги Европы (первые и ответные матчи).

В девяти матчах «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Айнтрахт» выиграли по разу, «Вольфсбург» и «Байер» – по два, еще одну игру «Айнтрахт» свел вничью. Никто из них не проиграл .

Итальянские клубы выступили так: четыре победы (две у «Интера», по одной у «Ромы» и «Аталанты»), одна ничья («Рома»), одно поражение («Ювентус»).

Английские команды сыграли десять матчей и проиграли половину . Победы у двух «Манчестеров», «Вулверхэмптона» и «Арсенала», ничья у «МЮ», пять поражений – у «Тоттенхэма», «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Вулверхэмптона».

Еще меньше побед у испанских команд – всего три из десяти («Атлетико», «Хетафе», «Эспаньол») при трех ничьих и четырех поражениях.

У Франции нет команд в Лиге Европы и было только два матча в ЛЧ – «Лион» выиграл, а «ПСЖ» проиграл.