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#Конор Макгрегор #UFC #Хабиб Нурмагомедов #MMA

«Я больше русский, чем Хабиб». Конор объяснил желание драться в Москве

19 января, 12:50

Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве

Yevgeny Philippov/Global Look Press

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что следующим соперником Конора Макгрегора станет Хабиб Нурмагомедов. Этого же хочет и сам Конор, но есть проблема – место проведения. UFC не хочет устраивать поединок в Москве, Конор – наоборот мечтает о реванше именно там.

Вот впечатления Макгрегора: «Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб». Напоминаем: Конор недавно уже приезжал в Москву, где задевал Хабиба на собственной пресс-конференции. Мы видели его вживую.

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