Я послушал новый альбом Доры, не зная о ней до этого вообще ничего
Мне 27 лет, и я не слышал песни певицы Доры – только отдаленно про культурный феномен: девочка поет про свое девчачье-воздушное – и нравится мужикам за 30.
Доре 22 года – и ночью она выпустила третий альбом «MISS» (напомнить, кто в 36 выпустил свой третий альбом?).
Разбираем «MISS» через мини-рецензии на каждый трек. Для тех, кто тоже не понимает, в чем прикол Доры. И для тех, кто не против отстраненного взгляда со стороны.
Специально – через оптику человека, который до сегодняшнего дня ее не слушал и не понимает, откуда к Доре столько внимания.
«Розовые волосы»
Слегка роботизированный флоу и колючие гитары открывают альбом – легкая рефлексия о популярности и первые скучания по детству обнялись в один сюжет:
«На балконе в коммуналке
До сих пор пылится мой скейтборд
Они просят расписаться
Просыпаюсь, это все не сон».
Так бы звучали «Ранетки» в 2022-м, но ощущается – это не бездушный проект продюсеров, а что-то свое, потаенное. Скорее норм.
Оценка (из 10) – 🌸🌸🌸🌸🌸🌸
«Автопилот» (feat. Платина)
На фите с фрешменом Дора принимает правила игры – и выдает строчки:
«Я бы твое имя набила,
Но я твое имя забыла
В свой стикерпак я добавлю твой хитрый взгляд
Я пила так, я не помню, чтоб пила так».
И сохнет Дора по нему, «как ее черный лак». Второй трек отличается от старта, это забавно, но эксперимент на любителя рэп-жанра «как / словно / будто / OG Buda».
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«Заставь»
Песня будто специально для мужской фан-базы с томно-зазывающим рефреном: «Заставь меня что-то почувствовать к тебе».
Все куплеты «Заставь» вы можете найти у любой звезды русской попсы нулевых-десятых. Ну, знаете, еще с черно-белым клипом на «Муз ТВ», где грустная женщина поет на берегу океана о переживаниях по абстрактному мужчине.
«Подвожу глаза, чтоб отвести глаза
Подпускаю ближе, отпускаю страх
Растопила нас всего одна искра
Я готова дать, но только один шанс».
Но со второго-третьего прослушивания внимание захватывает припев Доры, где она будто издевается перед фан-базой – окей, вы меня обожаете, но что заставите чувствовать вы?
«Заставь меня
Что-то почувствовать к тебе
Заставь меня».
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La bohème
Через простенькую любовную поэзию прорывается юмор – Дора признается, что обеспечит своего мужчину. «Эти деньги для меня не проблема».
«Ты такой милый, я предложила встречу назначить на выходной
Думала долго, какого цвета мне подарить тебе телефон
Переживала, но я решила взять и купить и тот и другой».
И еще неплохо:
«Мы обмоем новый Rolex XO (Я-а)
Чтобы ты ценил время со мной».
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Loverboy
У Доры меняется настроение – к мужчинам относится прохладнее, вспоминает свой статус и звездных подруг.
«Мальчики в отеле под дверью
Маленькая стерва, как Мэйби».
Припев с «Loverboy, Loverboy» не сильно въедается, но классно, что (пока) Дора почти не повторяется – и с тематикой текстов, и с музыкальным настроением.
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«Я боюсь людей»
Простую мысль (она в названии песни) Дора не выкручивает в глубокий психоанализ, а говорит что чувствует и напоминает: «Я вообще-то интроверт».
«Я боюсь людей, отвожу глаза
Я боюсь молчать, я боюсь сказать
Я боюсь людей, я хочу сбежать
Я боюсь остаться совсем одна».
Приятная и нужная песня для подходящего возраста. В эту сторону (простого откровения о себе) Доре можно смотреть и смелее.
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«Нет тебя» (feat. ЛСП)
Единственный интригующий фит альбома. ЛСП ощущается и отвечает на противоречивые мысли Доры в куплетах:
«Любишь так сильно
Не знаешь, что делать
А я подонок
Прямо в душу наплевал»
ЛСП заполнил трек любимым приемом – трагичный рок-припев с надрывом. Дора теряется, но выдает накал. Под такие песни надо яростно удалять фотки бывших из телефона.
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«Бриллианты»
Название соответствует тексту. Дора опять оставляет под нашим окнами огромную надпись мелом – могу понтоваться, как и ваши любимые рэперы. Называет себя суперзвездой, сравнивает с бриллиантом и уходит от невинной скромности – звезда взрослеет.
«И он знает, я поймала мечту
Захожу в отель — прибавляю звезду
С детства не боюсь темноту
Ведь одним видом освещаю Москву»
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«Мама»
Думаете, это еще одно лиричное посвящение маме? Ха! Нет, это про то, что она не в курсе отношений Доры.
«Мама не знает, что я не одна
Она всю ночь просидит у окна
А, мама не знает, что я влюблена»
Песню вытягивает игривый инструментал с саксофонами и синтезаторами. Милый поп.
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«Стоп-слово»
Слушать залпом альбом трудновато из-за ограниченности тем. Снова Дора поет о сложностях в отношениях и читает курс о токсичности мужчин от лица мужчины. После удачного врыва ЛСП тема утомила.
«Эй, оденься поскромней
Не позорь меня при всех
Покажи мне свой директ
И отпишись от всех парней».
Окрыляющий Дору вывод – свобода от токсичных отношений приносит внутреннюю свободу. Очень популярный тренд современной музыки – большой исповеди. Но у Доры (в силу возраста?) страдания кажутся не такими травматичными. Это не мучения Кендрика Ламара.
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«Барбисайз» (feat. МЭЙБИ БЭЙБИ)
Трек 2021 года. Вместо анализа и цитат вот лучше комментарий с ютуба.
«Я хоккеист. Как-то проигрывали в 1/4 финала области 0:4 после двух периодов. В перерыве тренер включил «Барбисайз». Не знаю, что с нами было, все было как в тумане, а когда сознание вернулось, счет был 6:4. Мы прошли дальше, спасибо».
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«Маленькая леди»
Традиция русских певиц – своя версия песни «Так же как все» Пугачевой. Дора устает к концу альбому и снова рассыпается в откровениях о своей хрупкости. Прижимаем ее к плечу, внимательно слушаем.
«Я устала, fuck
Я обычный человек
Да, я не из микросхем и плат
Из загонов и проблем
Все как у всех внутри меня».
Но итог у Доры веселее – она может быть разной и ветреной.
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«Засыпать»
Финальный и самый длинный трек альбома (почти шесть минут). Спокойная благодарность любимому человеку.
«Спасибо, что был всегда рядом
Даже когда я просила тебя, я просила оставить меня
Спасибо, что был всегда рядом
Даже когда отвернулись друзья, когда я осталась одна».
Снова без конкретики и даже намеков на нее (сколько реальных л). Но так и работает поп-музыка – текстовые подробности только мешают найти себя в тексте.
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***
«MISS» – альбом, где Дора эволюционирует. После ее первых хитов (да, я их все же тоже послушал) «Втюрилась» и «Дорадура» чувствуется, как она уловила – просто быть девочкой мало и скучно. Ирония, наглость, троллинг мужской фан-базы – все это упаковалось в интересное высказывание, которое не прогнозировалось.
Но все равно альбом тяжеловат: перегружен инфантилизмом и настроением для целевой аудитории (все-таки девочки, а не мужики). Треков как будто многовато, темы повторяются. Поэтому анализ альбома тут получился в твиттер-формате, без глубокого осмысления.
Но Дора пробует разные настроения, идет дальше образа поющей куколки. Ждем следующий альбом?
Нет, не ждем
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