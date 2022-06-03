Я послушал новый альбом Доры, не зная о ней до этого вообще ничего

Мне 27 лет, и я не слышал песни певицы Доры – только отдаленно про культурный феномен: девочка поет про свое девчачье-воздушное – и нравится мужикам за 30.

Доре 22 года – и ночью она выпустила третий альбом «MISS» (напомнить, кто в 36 выпустил свой третий альбом?).

Разбираем «MISS» через мини-рецензии на каждый трек. Для тех, кто тоже не понимает, в чем прикол Доры. И для тех, кто не против отстраненного взгляда со стороны.

Специально – через оптику человека, который до сегодняшнего дня ее не слушал и не понимает, откуда к Доре столько внимания.