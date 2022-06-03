Дора
#Дора
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Я послушал новый альбом Доры, не зная о ней до этого вообще ничего

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Мне 27 лет, и я не слышал песни певицы Доры – только отдаленно про культурный феномен: девочка поет про свое девчачье-воздушное – и нравится мужикам за 30.

Доре 22 года – и ночью она выпустила третий альбом «MISS» (напомнить, кто в 36 выпустил свой третий альбом?).

Разбираем «MISS» через мини-рецензии на каждый трек. Для тех, кто тоже не понимает, в чем прикол Доры. И для тех, кто не против отстраненного взгляда со стороны. 

Специально – через оптику человека, который до сегодняшнего дня ее не слушал и не понимает, откуда к Доре столько внимания. 

Как философ Дугин писал беспощадные обзоры на русскую поп-музыку: «ВИА ГРА – постмодерн», «Тату» – смерть атлантизму»
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«Розовые волосы»

Слегка роботизированный флоу и колючие гитары открывают альбом – легкая рефлексия о популярности и первые скучания по детству обнялись в один сюжет:

«На балконе в коммуналке

До сих пор пылится мой скейтборд

Они просят расписаться

Просыпаюсь, это все не сон».

Так бы звучали «Ранетки» в 2022-м, но ощущается – это не бездушный проект продюсеров, а что-то свое, потаенное. Скорее норм. 

Оценка (из 10) – 🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

«Автопилот» (feat. Платина)

На фите с фрешменом Дора принимает правила игры – и выдает строчки:

«Я бы твое имя набила,

Но я твое имя забыла

В свой стикерпак я добавлю твой хитрый взгляд

Я пила так, я не помню, чтоб пила так».

И сохнет Дора по нему, «как ее черный лак». Второй трек отличается от старта, это забавно, но эксперимент на любителя рэп-жанра «как / словно / будто / OG Buda».

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«Заставь»

Песня будто специально для мужской фан-базы с томно-зазывающим рефреном: «Заставь меня что-то почувствовать к тебе».

Все куплеты «Заставь» вы можете найти у любой звезды русской попсы нулевых-десятых. Ну, знаете, еще с черно-белым клипом на «Муз ТВ», где грустная женщина поет на берегу океана о переживаниях по абстрактному мужчине. 

«Подвожу глаза, чтоб отвести глаза

Подпускаю ближе, отпускаю страх

Растопила нас всего одна искра

Я готова дать, но только один шанс».

Но со второго-третьего прослушивания внимание захватывает припев Доры, где она будто издевается перед фан-базой – окей, вы меня обожаете, но что заставите чувствовать вы? 

«Заставь меня
Что-то почувствовать к тебе
Заставь меня».

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La bohème

Через простенькую любовную поэзию прорывается юмор – Дора признается, что обеспечит своего мужчину. «Эти деньги для меня не проблема».

«Ты такой милый, я предложила встречу назначить на выходной

Думала долго, какого цвета мне подарить тебе телефон

Переживала, но я решила взять и купить и тот и другой».

И еще неплохо:

«Мы обмоем новый Rolex XO (Я-а)

Чтобы ты ценил время со мной».

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Loverboy

У Доры меняется настроение – к мужчинам относится прохладнее, вспоминает свой статус и звездных подруг.

«Мальчики в отеле под дверью

Маленькая стерва, как Мэйби».

Припев с «Loverboy, Loverboy» не сильно въедается, но классно, что (пока) Дора почти не повторяется – и с тематикой текстов, и с музыкальным настроением.

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«Я боюсь людей»

Простую мысль (она в названии песни) Дора не выкручивает в глубокий психоанализ, а говорит что чувствует и напоминает: «Я вообще-то интроверт».

«Я боюсь людей, отвожу глаза

Я боюсь молчать, я боюсь сказать

Я боюсь людей, я хочу сбежать

Я боюсь остаться совсем одна».

Приятная и нужная песня для подходящего возраста. В эту сторону (простого откровения о себе) Доре можно смотреть и смелее.

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«Нет тебя» (feat. ЛСП)

Единственный интригующий фит альбома. ЛСП ощущается и отвечает на противоречивые мысли Доры в куплетах:

«Любишь так сильно

Не знаешь, что делать

А я подонок

Прямо в душу наплевал»

ЛСП заполнил трек любимым приемом – трагичный рок-припев с надрывом. Дора теряется, но выдает накал. Под такие песни надо яростно удалять фотки бывших из телефона.

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«Бриллианты»

Название соответствует тексту. Дора опять оставляет под нашим окнами огромную надпись мелом – могу понтоваться, как и ваши любимые рэперы. Называет себя суперзвездой, сравнивает с бриллиантом и уходит от невинной скромности – звезда взрослеет. 

«И он знает, я поймала мечту

Захожу в отель — прибавляю звезду

С детства не боюсь темноту

Ведь одним видом освещаю Москву»

 

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«Мама»

Думаете, это еще одно лиричное посвящение маме? Ха! Нет, это про то, что она не в курсе отношений Доры.

«Мама не знает, что я не одна

Она всю ночь просидит у окна

А, мама не знает, что я влюблена»

Песню вытягивает игривый инструментал с саксофонами и синтезаторами. Милый поп.

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«Стоп-слово»

Слушать залпом альбом трудновато из-за ограниченности тем. Снова Дора поет о сложностях в отношениях и читает курс о токсичности мужчин от лица мужчины. После удачного врыва ЛСП тема утомила.

«Эй, оденься поскромней

Не позорь меня при всех

Покажи мне свой директ

И отпишись от всех парней».

Окрыляющий Дору вывод – свобода от токсичных отношений приносит внутреннюю свободу. Очень популярный тренд современной музыки – большой исповеди. Но у Доры (в силу возраста?) страдания кажутся не такими травматичными. Это не мучения Кендрика Ламара.

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«Барбисайз» (feat. МЭЙБИ БЭЙБИ)

Трек 2021 года. Вместо анализа и цитат вот лучше комментарий с ютуба.

«Я хоккеист. Как-то проигрывали в 1/4  финала области 0:4 после двух периодов. В перерыве тренер включил «Барбисайз». Не знаю, что с нами было, все было как в тумане, а когда сознание вернулось, счет был 6:4. Мы прошли дальше, спасибо».

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«Маленькая леди»

Традиция русских певиц – своя версия песни «Так же как все» Пугачевой. Дора устает к концу альбому и снова рассыпается в откровениях о своей хрупкости. Прижимаем ее к плечу, внимательно слушаем.

«Я устала, fuck

Я обычный человек

Да, я не из микросхем и плат

Из загонов и проблем

Все как у всех внутри меня».

Но итог у Доры веселее – она может быть разной и ветреной. 

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«Засыпать»

Финальный и самый длинный трек альбома (почти шесть минут). Спокойная благодарность любимому человеку.

«Спасибо, что был всегда рядом

Даже когда я просила тебя, я просила оставить меня

Спасибо, что был всегда рядом

Даже когда отвернулись друзья, когда я осталась одна».

Снова без конкретики и даже намеков на нее (сколько реальных л). Но так и работает поп-музыка – текстовые подробности только мешают найти себя в тексте.

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***

«MISS» – альбом, где Дора эволюционирует. После ее первых хитов (да, я их все же тоже послушал) «Втюрилась» и «Дорадура» чувствуется, как она уловила – просто быть девочкой мало и скучно. Ирония, наглость, троллинг мужской фан-базы – все это упаковалось в интересное высказывание, которое не прогнозировалось.

Но все равно альбом тяжеловат: перегружен инфантилизмом и настроением для целевой аудитории (все-таки девочки, а не мужики). Треков как будто многовато, темы повторяются. Поэтому анализ альбома тут получился в твиттер-формате, без глубокого осмысления. 

Но Дора пробует разные настроения, идет дальше образа поющей куколки. Ждем следующий альбом?

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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
25 минут назад

Нет, не ждем

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Роман Абрамов
8 секунд назад

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#Дора