Дора

Дата рождения
30 ноября 1999 г.
Инфо
Российская певица, исполняющая подростковый поп-рок
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Материалы
Материалы
Я послушал новый альбом Доры, не зная о ней до этого вообще ничего
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#Дора
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