Водительское удостоверение автоматически продлено – что это значит: кого коснется, нужна ли медкомиссия, когда теперь менять

Что произошло с водительскими правами в России в 2022 году

Михаил Мишустин объявил об автоматическом продлении срока действия водительских прав. Запись его выступления есть в телеграм-канале Правительства России. Продление произойдет на три года. Оно касается тех водителей, у которых срок действия прав истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Там же указаны причины, почему принято такое решение.

Правительство хочет снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации. Другой побочный эффект – сокращение издержек. Продление коснется и других документов, но оно будет уже на год. В список попали диагностические карты транспортных средств в районах Крайнего Севера (для опасных грузов) и отдельные санитарно-эпидемиологические заключения.

Все это – инициатива Минэкономразвития. Оно пишет на официальном сайте, что это решение коснется около 5 миллионов водителей. Там же есть слова Дмитрия Григоренко: «В нынешних условиях мы стремимся избавить наших граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах».