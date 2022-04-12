Водительское удостоверение автоматически продлено – что это значит: кого коснется, нужна ли медкомиссия, когда теперь менять
Что произошло с водительскими правами в России в 2022 году
Михаил Мишустин объявил об автоматическом продлении срока действия водительских прав. Запись его выступления есть в телеграм-канале Правительства России. Продление произойдет на три года. Оно касается тех водителей, у которых срок действия прав истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Там же указаны причины, почему принято такое решение.
Правительство хочет снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации. Другой побочный эффект – сокращение издержек. Продление коснется и других документов, но оно будет уже на год. В список попали диагностические карты транспортных средств в районах Крайнего Севера (для опасных грузов) и отдельные санитарно-эпидемиологические заключения.
Все это – инициатива Минэкономразвития. Оно пишет на официальном сайте, что это решение коснется около 5 миллионов водителей. Там же есть слова Дмитрия Григоренко: «В нынешних условиях мы стремимся избавить наших граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах».
12 марта 2022 года уже выходило антикризисное постановление Правительства. По нему происходило продление всех лицензий и разрешительных документов на ближайшие 12 месяцев. Теперь в это постановление вносятся изменения. В обычное время срок действия водительских прав в России составляет десять лет. Когда он завершается, права нужно обновлять.
Надо ли проходить медкомиссию после продления водительских прав
Минэкономразвития упомянуло об этом в комментарии для Autonews.ru: «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии». Там же есть комментарий эксперта Катерины Соловьевой: она считает, что без медкомиссии ничего не поменяется. Обычно водители проходят ее формально.
Сейчас чиновники работают над модернизацией самой процедуры прохождения водителями медосмотра. С 1 марта действуют новые правила получения медицинской справки. Для некоторых водителей (ранее лишались прав, есть подозрения от врача) станет обязательной процедура прохождения анализов на наркотические вещества и алкоголь.
Когда водителям теперь нужно обновлять права
Продление автоматом касается именно тех документов, у которых срок действия заканчивался до 31 декабря 2023 года. В 2024-м придется идти на замену уже по графику, если не выйдет дополнительных пояснений. Напоминаем: права в России можно поменять за любое время до крайней даты. Об этом рассказывал журнал «За рулем» со ссылкой на изменения законодательства в 2017 году.
Бывает, что требуется срочная замена прав. Такая процедура действует в любых условиях. Причины для возможной замены: потеря документа, ухудшение здоровья, смена фамилии и другие изменения персональных данных. В случае с персональными данными медицинская справка необязательна, но с ней можно получить новые права сразу на десять лет.
Что еще нужно знать о водительских правах в России в 2022 году
Сейчас меняются не только правила получения медицинской справки. С 1 марта действует новая процедура получения прав. Теперь автошколы отправляют на проверку в ГИБДД список учащихся. Инспекторы ГИБДД проводят дополнительные проверки и выявлять тех, кто не может получить права. Такую же процедуру школам необходимо повторять во время экзаменов.
«Москва 24» объясняла еще одно важное изменение в процедуре получения водительских прав. Разрабатываются новые вопросы для теоретических билетов. Акцент будет сделан на понимание правил дорожного движения, а не на их заучивание. Материал об этом вышел еще в январе, но тогда не было точных сроков по внесению таких изменений. Нет их и сейчас.
ТАСС писал со ссылкой на МВД, что в 2021 году уменьшилось число людей, которые успешно сдали экзамены на права с первого раза. Всего 13,6% экзаменуемых тогда сразу справлялись с практической частью. Все это связывалось с изменениями процедуры сдачи экзамена. Сотрудники ГИБДД теперь оценивают людей только на реальной дороге.