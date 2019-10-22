В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника
В восьмом туре Бундеслиги берлинский «Унион» обыграл дома 2:0 «Фрайбург». Матч посетили примерно 700 фанатов гостей, которые готовились поехать домой в тот же день на поезде.
Это был специальный поезд для болельщиков, и он загорелся на станции берлинской железной дороги Bellevue. Пожар удалось потушить, но сообщается, что один из вагонов сгорел полностью. Из пострадавших – три человека, они отравились дымом.
Некоторые болельщики все-таки смогли вернуться ночью во Фрайбург (а путь там неблизкий – 800 км) на высокоскоростных поездах. «Фрайбург» сообщил информацию о них и об отелях.
О других болельщиках позаботился «Унион». Клуб предоставил на своем стадионе VIP-места, чтобы фанаты «Фрайбурга» смогли переночевать. Для них приготовили еду. «Мы просто представили, как бы мы поступили, если бы такое произошло с одним из наших поездов», – объяснил директор «Униона» по коммуникациям Кристиан Арбайт.
«Фрайбург» сердечно поблагодарил коллег из «Униона» за помощь фанатам.
Интересно, что именно в этой игре фанаты «Фрайбурга» разозлили своего же тренера – Кристиана Штрайха, который работает там на разных постах почти 25 лет. Штрайху не понравилось, что из-за пиротехники поле заволокло дымом.
«Не знаю, может, они хотели показаться еще круче, раз приехали в столицу, – сердился Штрайх. – Или думали, что «Унион» забьет и не хотели это видеть. Просто катастрофа. Приходишь на поле, там все в дыму. Но, конечно, это не оправдание поражению – мы сами виноваты».