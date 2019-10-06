«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на восемь очков. Но не все так однозначно

У «Сити» на старте пять побед, ничья и два поражения. У «Ливерпуля» восемь побед в восьми матчах.

Почему «Сити» проигрывает?

• Из-за потерь двух основных центральных защитников. Ляпорт сломался на полгода, Стоунс на несколько недель.

• Также сегодня игру пропускали Сане (тоже травмирован надолго) и Де Брюйне (вернется после матчей сборных). Четыре потери важнейших игроков не могут не сказаться на команде.

Что дальше?

Следующие соперники «Ман Сити» в АПЛ: «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Саутгемптон».

У «Ливерпуля»: «МЮ», «Тоттенхэм» «Астон Вилла».

У команды Клоппа календарь сложнее. И уже через три тура ситуация в таблице может сильно измениться.

Через три тура «Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграют между собой на «Энфилде» (10 ноября). Этот матч точно окажет влияние на чемпионскую гонку.

«Ливерпуль» крут, но еще им везет

Особенно в последних двух играх. Против «Шеффилда» забили во второй половине игры – грубо ошибся вратарь Дин Хендерсон. Против «Лестера» заработали пенальти на последней добавленной минуте.

Интересно, что по таблице ожидаемых голов «Манчестер Сити» все равно лучше «Ливерпуля». Это означает то, что «Сити» создает больше качественных моментов и допускает их меньше. Но это не всегда коррелирует с результатами и положением в таблице.