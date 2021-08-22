У «Барселоны» есть проблема кроме долгов и ухода Месси – это травмы аж восьми важных игроков: от Пике до Агуэро
У «Барселоны» слишком много проблем на старте сезона.
Первая и самая очевидная – уход Лионеля Месси. Подробнее самый важный трансфер в истории футбола мы разобрали здесь:
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Вторая – долги. Недавно президент клуба Жоан Лапорта сказал, что долг достиг отметки в 1,35 млрд евро.
Третья – сложности в начале чемпионата. Окей, в первом туре была победа – но там у «Барсы» был непростой матч против «Реал Сосьедада» (4:2). Во втором туре «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), хотя вообще могла проиграть: Мемфис Депай сравнял счет на 75-й минуте.
Четвертая – травмы. В матче с «Атлетиком» сломался Жерар Пике. Он стал восьмым игроком «Барсы», который слег из-за повреждений. Полный список выглядит так (данные по характерам повреждений и срокам повреждений – от Transfermarkt):
💊 Жерар Пике – пока «Барселона» не сообщила данные о его травме.
💊 Оскар Мингеса – получил мышечную травму в начале августа и пропустил стартовые матчи клуба. Уже тренируется по индивидуальной программе.
💊 Мусса Ваге – в декабре в аренде за ПАОК спасал команду от гола и порвал три связки на одном колене. Ожидается, что он приступит к тренировкам в середине сентября.
💊 Марк-Андре Тер Стеген. В мае перенес операцию. Сейчас вернулся к тренировкам, но пока недоступен для игр. В клубе ожидают, что Тер Стеген выступит в ближайшее время.
💊 Коутиньо – легкое повреждение. Будет доступен для игр с 25 августа.
💊 Ансу Фати – в ноябре-2020 получил разрыв внутреннего мениска левого колена. Скорее всего, будет доступен для матчей «Барсы» после сентябрьского перерыва на игры сборных.
💊 Усман Дембеле – свою травму подколенного сухожилия будет залечивать до октября.
💊 Серхио Агуэро – в августе получил повреждение голени. Вылетел на 2,5 месяца.
Не травмированы, но пока также недоступны для матчей:
🏖 Педри – в сумме за прошлый сезон отыграл 73 матча. «Барса» подтвердила, что даст ему 2-недельный отдых.
❌ Миралем Пьянич – не попадает в заявку клуба два матча подряд. Есть слухи, что «Барса» специально не включает его, потому что планирует его ближайший трансфер.
❌ Самуэль Умтити – не попадает в заявку клуба два матча подряд. Есть слухи, что «Барса» специально не включает его, потому что планирует его ближайший трансфер. Diario Sport пишет: 17 августа «Барселона» пообещала, что расторгнет контракт, если он за неделю не примет ни одного предложения по трансферу из имеющихся.