У «Барселоны» есть проблема кроме долгов и ухода Месси – это травмы аж восьми важных игроков: от Пике до Агуэро

У «Барселоны» слишком много проблем на старте сезона.

Первая и самая очевидная – уход Лионеля Месси. Подробнее самый важный трансфер в истории футбола мы разобрали здесь:

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Вторая – долги. Недавно президент клуба Жоан Лапорта сказал, что долг достиг отметки в 1,35 млрд евро.

Третья – сложности в начале чемпионата. Окей, в первом туре была победа – но там у «Барсы» был непростой матч против «Реал Сосьедада» (4:2). Во втором туре «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), хотя вообще могла проиграть: Мемфис Депай сравнял счет на 75-й минуте.

Четвертая – травмы. В матче с «Атлетиком» сломался Жерар Пике. Он стал восьмым игроком «Барсы», который слег из-за повреждений. Полный список выглядит так (данные по характерам повреждений и срокам повреждений – от Transfermarkt):

💊 Жерар Пике – пока «Барселона» не сообщила данные о его травме.

💊 Оскар Мингеса – получил мышечную травму в начале августа и пропустил стартовые матчи клуба. Уже тренируется по индивидуальной программе.

💊 Мусса Ваге – в декабре в аренде за ПАОК спасал команду от гола и порвал три связки на одном колене. Ожидается, что он приступит к тренировкам в середине сентября.