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#Евро-2020 #Дания #АПЛ #Брентфорд

Еще одна связь Англии и Дании – новый клуб АПЛ. Там много датских игроков и датчанин-тренер, а владелец преобразил «Мидтьюлланд»

07 июля, 20:40
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

Датские игроки «Брентфорда» Йенсен и Маркондес

www.imago-images.de / Global Look Press

В мае «Брентфорд» вышел в АПЛ, победив в плей-офф Чемпионшипа. Часть команды в полуфинале Евро-2020 будет болеть за Данию.

Сразу десять датских игроков были связаны с клубом

Вот сколько игроков с датским паспортом выступало за клуб в сезоне-2020/21 или принадлежало ему:

🇩🇰 Мадс Роэрслев

🇩🇰 Мадс Соренсен

🇩🇰 Хенрик Дальсгор

🇩🇰 Кристиан Нергор

🇩🇰 Мадс Бидструп

🇩🇰 Матиас Йенсен

🇩🇰 Лука Рачич

🇩🇰 Уинстон Рид

🇩🇰 Эмилиано Маркондес

🇩🇰 Густав Могенсен

В прошлом сезоне из этой десятки играли восемь – Рачич был в аренде в другом клубе, а Могенсен выступал за резервную команду. Из всей восьмерки пореже играли Роэрслев и Нергор, всего на сто с небольшим минут появился 20-летний Бидструп. Остальные появлялись чаще.

Сейчас количество чуть сократилось – ушли Дальсгор и Маркондес, а у Рида истек срок аренды. Зато скоро вернутся Йенсен и Нергор – они отправились с Данией на Евро. Эти два игрока – первые в истории «Брентфорд», кто добрался до полуфинала крупного турнира сборных.

www.imago-images.de / Global Look Press

Тренер – датчанин, помощник – датчанин

🇩🇰 Тренирует клуб Томас Франк, помогает ему Брайан Ример. Франк выступал в любительском футболе, а в 35 лет возглавил юношескую сборную Дании. Потом работал в командах U-17 и U-19.

«Брондбю» – следующий этап карьеры, но безуспешный, а расставание – просто анекдот. На фанатском форуме его раскритиковал сын главного акционера клуба, позже выяснилось, что это писал сам акционер под аккаунтом сына.

Весной 2016-го Франк ушел из «Брондбю», а в конце года попал в «Брентфорд» ассистентом главного тренера Дина Смита. Через два года Смит отбыл в «Астон Виллу», Франк занял его место в «Брентфорде».

И в руководстве есть датчанин

🇩🇰 Это Расмус Анкерсен, который работает в «Брентфорде» спортивным директором.

А владеет клубом Мэттью Бенхэм. Он – англичанин, но тоже связан с Данией – владеет еще и датским «Мидтьюлландом», который при нем впервые в истории выигрывал чемпионат и дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мэттью Бенхэм

«Брентфорд»

Еще о Дании и «Брентфорде»

🇩🇰 В Дании редко освещают Чемпионшип, но «Брентфорду» внимание особое, а с успехами и статей о нем больше. После финала Чемпионшипа датские медиа захлестнули публикации и подкасты о клубе.

🇩🇰 Нергор говорил, что в Дании «Брентфорд» уже называют датским клубом.

🇩🇰 В Дании не все желают успеха «Брентфорду», опасаясь, что его успехи еще дальше продвинут «Мидтьюлланд», который и так уже давно не слезает с лидерских позиций в лиге. Фактически это подтверждал и Анкерсен: «Возможностей теперь будет больше. Отношения между клубами принесут преимущества им обоим».

🇩🇰 На реддите периодически возникают дискуссии о том, что клуб похож на «португальский» «Вулверхэмптон». Еще в составе есть финн, швед и исландец. «Не хватает только норвежца», – шутят фанаты.

🇩🇰 «Мидтьюлланд» очень похож на «Брентфорд» по подходу к селекции, – рассказывал председатель «Брентфорда» Клифф Краун. – Ищем игроков, которые подходят команде и стилю. Используя статистику, ищем недооцененных игроков из более низких лиг, которые могут улучшить команду. Всем известно, что мы делали так в «Брентфорде». Но таким же был подход и в «Мидтьюлланде».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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