Еще одна связь Англии и Дании – новый клуб АПЛ. Там много датских игроков и датчанин-тренер, а владелец преобразил «Мидтьюлланд»
В мае «Брентфорд» вышел в АПЛ, победив в плей-офф Чемпионшипа. Часть команды в полуфинале Евро-2020 будет болеть за Данию.
Сразу десять датских игроков были связаны с клубом
Вот сколько игроков с датским паспортом выступало за клуб в сезоне-2020/21 или принадлежало ему:
🇩🇰 Мадс Роэрслев
🇩🇰 Мадс Соренсен
🇩🇰 Хенрик Дальсгор
🇩🇰 Мадс Бидструп
🇩🇰 Лука Рачич
🇩🇰 Уинстон Рид
🇩🇰 Эмилиано Маркондес
🇩🇰 Густав Могенсен
В прошлом сезоне из этой десятки играли восемь – Рачич был в аренде в другом клубе, а Могенсен выступал за резервную команду. Из всей восьмерки пореже играли Роэрслев и Нергор, всего на сто с небольшим минут появился 20-летний Бидструп. Остальные появлялись чаще.
Сейчас количество чуть сократилось – ушли Дальсгор и Маркондес, а у Рида истек срок аренды. Зато скоро вернутся Йенсен и Нергор – они отправились с Данией на Евро. Эти два игрока – первые в истории «Брентфорд», кто добрался до полуфинала крупного турнира сборных.
Тренер – датчанин, помощник – датчанин
🇩🇰 Тренирует клуб Томас Франк, помогает ему Брайан Ример. Франк выступал в любительском футболе, а в 35 лет возглавил юношескую сборную Дании. Потом работал в командах U-17 и U-19.
«Брондбю» – следующий этап карьеры, но безуспешный, а расставание – просто анекдот. На фанатском форуме его раскритиковал сын главного акционера клуба, позже выяснилось, что это писал сам акционер под аккаунтом сына.
Весной 2016-го Франк ушел из «Брондбю», а в конце года попал в «Брентфорд» ассистентом главного тренера Дина Смита. Через два года Смит отбыл в «Астон Виллу», Франк занял его место в «Брентфорде».
И в руководстве есть датчанин
🇩🇰 Это Расмус Анкерсен, который работает в «Брентфорде» спортивным директором.
А владеет клубом Мэттью Бенхэм. Он – англичанин, но тоже связан с Данией – владеет еще и датским «Мидтьюлландом», который при нем впервые в истории выигрывал чемпионат и дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов.
Еще о Дании и «Брентфорде»
🇩🇰 В Дании редко освещают Чемпионшип, но «Брентфорду» внимание особое, а с успехами и статей о нем больше. После финала Чемпионшипа датские медиа захлестнули публикации и подкасты о клубе.
🇩🇰 Нергор говорил, что в Дании «Брентфорд» уже называют датским клубом.
🇩🇰 В Дании не все желают успеха «Брентфорду», опасаясь, что его успехи еще дальше продвинут «Мидтьюлланд», который и так уже давно не слезает с лидерских позиций в лиге. Фактически это подтверждал и Анкерсен: «Возможностей теперь будет больше. Отношения между клубами принесут преимущества им обоим».
🇩🇰 На реддите периодически возникают дискуссии о том, что клуб похож на «португальский» «Вулверхэмптон». Еще в составе есть финн, швед и исландец. «Не хватает только норвежца», – шутят фанаты.
🇩🇰 «Мидтьюлланд» очень похож на «Брентфорд» по подходу к селекции, – рассказывал председатель «Брентфорда» Клифф Краун. – Ищем игроков, которые подходят команде и стилю. Используя статистику, ищем недооцененных игроков из более низких лиг, которые могут улучшить команду. Всем известно, что мы делали так в «Брентфорде». Но таким же был подход и в «Мидтьюлланде».