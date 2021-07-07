Еще одна связь Англии и Дании – новый клуб АПЛ. Там много датских игроков и датчанин-тренер, а владелец преобразил «Мидтьюлланд»

В мае «Брентфорд» вышел в АПЛ, победив в плей-офф Чемпионшипа. Часть команды в полуфинале Евро-2020 будет болеть за Данию.

Сразу десять датских игроков были связаны с клубом

Вот сколько игроков с датским паспортом выступало за клуб в сезоне-2020/21 или принадлежало ему:

🇩🇰 Мадс Роэрслев

🇩🇰 Мадс Соренсен

🇩🇰 Хенрик Дальсгор

🇩🇰 Кристиан Нергор

🇩🇰 Мадс Бидструп

🇩🇰 Матиас Йенсен

🇩🇰 Лука Рачич

🇩🇰 Уинстон Рид

🇩🇰 Эмилиано Маркондес

🇩🇰 Густав Могенсен

В прошлом сезоне из этой десятки играли восемь – Рачич был в аренде в другом клубе, а Могенсен выступал за резервную команду. Из всей восьмерки пореже играли Роэрслев и Нергор, всего на сто с небольшим минут появился 20-летний Бидструп. Остальные появлялись чаще.

Сейчас количество чуть сократилось – ушли Дальсгор и Маркондес, а у Рида истек срок аренды. Зато скоро вернутся Йенсен и Нергор – они отправились с Данией на Евро. Эти два игрока – первые в истории «Брентфорд», кто добрался до полуфинала крупного турнира сборных.