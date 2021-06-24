Евро-2020
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#Евро-2020

Россия вылетела, но нас ждет идеальный плей-офф Евро. Вот 5 причин

56 минут назад

Завершился групповой этап Евро-2020, впереди матчи на выбывание. Фанаты могут быть довольны – интриги в плей-офф закручены лихо, все пары очень интересны для зрелища.

Евро-2020 – второй чемпионат Европы с 24 участниками и расширенной сеткой плей-офф, начиная с 1/8 финала. Пять лет назад для Евро такой формат был абсолютно новым, сейчас он уже привычен. И ожидания от матчей плей-офф высоки по нескольким причинам.

Турнир не лишился ни одного из фаворитов

Учитывая опыт Евро-2016, потерять кого-то из фаворитов на групповом этапе было бы сложно, но тут были сразу два фактора не в пользу Евро-2020. 

⚠️ Первый – сбитый сезон из-за коронавируса и неясная степень готовности, да и сама пандемия могла в любой момент лишить лидеров. Англичане, к примеру, на время потеряли Маунта.

⚠️ Второй – тяжелая группа F с тремя суперкомандами, одна из которых вполне могла и не попасть в плей-офф. Тем более, две из них играли против аутсайдера в гостях на забитом его фанатами стадионе.

Сначала был вопрос по Германии, затем по Португалии, до последнего неясно было, что произойдет с Испанией, сомнения возникали по Англии, но все топ-сборные добрались до плей-офф, хотя немцы в третьем туре спаслись чудом.

Что еще важно – не должно быть сожалений о том, что кого-то незаслуженно потеряли в группе. Те же Турция или Россия совершенно не оправдали ожиданий и смотрелись бы в 1/8 финала лишними. Разве что Венгрия поразила особенно в последнем туре, но едва ли смогла бы составить конкуренцию в плей-офф.

Все 16 сборных – со звездами

В плей-офф в этот раз собираются отличные пары. И у каждой из команд, даже неожиданных вроде Уэльса и Чехии, есть суперзвезды, которые уже запомнились на турнире, ради которых даже сторонние фанаты включат трансляцию.

Про топов мы все знаем, в командах послабее надеемся на настоящих лидеров: 

⭐️ Алабу в Австрии.

⭐️ Рэмзи и Бэйла в Уэльсе.

⭐️ Шика в Чехии.

⭐️ Шакири в Швейцарии.

⭐️ Зинченко или Малиновского в Украине.

И так далее.

Все это контрастирует с тем, что было пять лет назад. В плей-офф тогда мы видели скучную Северную Ирландию, боевую, но беззвездную Ирландию, а Венгрию запомнили разве что по штанам вратаря Кирая и недавнему легионеру РПЛ Джуджаку. И в 1/8-й она уступила крупно. Сейчас ярких игроков в нетоповых сборных плей-офф гораздо больше.

Больше никакого преимущества своего поля

Ну, почти. У Англии перед последним туром было два пути: не обыграть чехов и попасть на вторую команду группы Е или обыграть чехов, но влететь на вторую команду страшной группы F, зато сыграть в Лондоне. Англия выбрала второй вариант и победила Чехию, так что теперь сыграет с Германией.

Если Англия дойдет до финала, для нее весь турнир будет домашним за исключением четвертьфинала. 

🏟️ Три матча в группе на «Уэмбли».

🏟️ Игра 1/8 финала тоже на «Уэмбли», так вышло по расписанию.

🏟️ Полуфиналы и финал также изначально запланированы в Лондоне.

Остальные сборные плей-офф, игравшие дома на групповом этапе, проведут матчи на нейтральных полях.

К примеру, у Италии было три матча в Риме, а теперь – 1/8 финала в Лондоне, если победа – четвертьфинал в Мюнхене. Голландцы трижды сыграли в Амстердаме, теперь едут в Будапешт, а если победят, затем в Баку.

Это небольшая дополнительная интрига – как на нейтральных полях будут смотреться команды, которые так мощно отыграли дома (Италия, Нидерланды) или же те, кто дома терял очки (Германия, Испания). Датские фанаты устроили мощнейшую атмосферу своей сборной в Копенгагене, но теперь Дании впервые предстоит матч не на своем стадионе, а в Амстердаме.

Компактное расписание – так футбол не успеет надоесть

На групповом этапе часто проходит по три матча в день – по-другому график не выстроить, чтобы не растянуть чемпионат на полтора месяца. Потом бывает и по четыре – чтобы все уместить. Плей-офф уже строится по-разному.

🗓️ Как было на прошлом Евро: по три матча 1/8 финала в день, потом две оставшиеся игры. Четвертьфиналы были растянуты по одному на каждый день.

🗓️️️️ Как будет сейчас: четыре дня на матчи 1/8 финала (два в день), два дня на четвертьфиналы (два в день). Возможно, для восприятия именно так и оптимально – нет ни нагромождения матчей, ни растягивания по игре в день.

Ну очень разнообразные и яркие пары

Теперь еще раз посмотрите на матчи плей-офф. И пожалейте, что впереди целых два дня перерыва.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇩🇰 26 июня, 19:00. УэльсДания (Амстердам)

🇮🇹 🇦🇹 26 июня, 22:00. ИталияАвстрия (Лондон)

🇳🇱 🇨🇿 27 июня, 19:00. ГолландияЧехия (Будапешт)

🇧🇪 🇵🇹 27 июня, 22:00. БельгияПортугалия (Севилья)

🇭🇷 🇪🇸 28 июня, 19:00. ХорватияИспания (Копенгаген)

🇫🇷🇨🇭 28 июня, 22:00. ФранцияШвейцария (Бухарест)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 29 июня, 19:00. АнглияГермания (Лондон)

🇸🇪 🇺🇦 29 июня, 22:00. ШвецияУкраина (Глазго)

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Все фото: dpa / Keystone Press Agency / Sven Simon / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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