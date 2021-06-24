Россия вылетела, но нас ждет идеальный плей-офф Евро. Вот 5 причин

Завершился групповой этап Евро-2020, впереди матчи на выбывание. Фанаты могут быть довольны – интриги в плей-офф закручены лихо, все пары очень интересны для зрелища.

Евро-2020 – второй чемпионат Европы с 24 участниками и расширенной сеткой плей-офф, начиная с 1/8 финала. Пять лет назад для Евро такой формат был абсолютно новым, сейчас он уже привычен. И ожидания от матчей плей-офф высоки по нескольким причинам.

Турнир не лишился ни одного из фаворитов

Учитывая опыт Евро-2016, потерять кого-то из фаворитов на групповом этапе было бы сложно, но тут были сразу два фактора не в пользу Евро-2020.

⚠️ Первый – сбитый сезон из-за коронавируса и неясная степень готовности, да и сама пандемия могла в любой момент лишить лидеров. Англичане, к примеру, на время потеряли Маунта.

⚠️ Второй – тяжелая группа F с тремя суперкомандами, одна из которых вполне могла и не попасть в плей-офф. Тем более, две из них играли против аутсайдера в гостях на забитом его фанатами стадионе.

Сначала был вопрос по Германии, затем по Португалии, до последнего неясно было, что произойдет с Испанией, сомнения возникали по Англии, но все топ-сборные добрались до плей-офф, хотя немцы в третьем туре спаслись чудом.

Что еще важно – не должно быть сожалений о том, что кого-то незаслуженно потеряли в группе. Те же Турция или Россия совершенно не оправдали ожиданий и смотрелись бы в 1/8 финала лишними. Разве что Венгрия поразила особенно в последнем туре, но едва ли смогла бы составить конкуренцию в плей-офф.