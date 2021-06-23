На этом Евро аномально много ранних замен – уже 10 за 32 матча. Больше, чем на двух прошлых Евро суммарно

Для написания этого текста мы немного перефразировали понятие «ранняя замена». В контексте этого материала оно означает смену футболиста до свистка на перерыв.

Есть незыблемая классика футбола – менять футболистов во втором тайме. Если тренер делает замену игрока до перерыва, это явный признак, что что-то идет не так: либо травма, либо полный провал задач.

Так вот, на этом чемпионате Европе слишком много ранних замен. И все по одной и той же причине.