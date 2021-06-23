Евро-2020
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#Евро-2020

На этом Евро аномально много ранних замен – уже 10 за 32 матча. Больше, чем на двух прошлых Евро суммарно

час назад

Для написания этого текста мы немного перефразировали понятие «ранняя замена». В контексте этого материала оно означает смену футболиста до свистка на перерыв.

Есть незыблемая классика футбола – менять футболистов во втором тайме. Если тренер делает замену игрока до перерыва, это явный признак, что что-то идет не так: либо травма, либо полный провал задач.

Так вот, на этом чемпионате Европе слишком много ранних замен. И все по одной и той же причине.

TOMI HÄNNINEN/NEWSPIX24/GLOBAL LOOK PRES

Сколько замен в первых таймах было на этом Евро? И почему?

Группа А

ИталияШвейцария:

Группа В

1. ДанияФинляндия:

  • Эриксен (43) – проблемы с сердцем. Больше на Евро не играл.

2. БельгияРоссия:

  • Кузяев (29) – небольшое повреждение. Восстановился к следующему матчу.
  • Жирков (43) – травма бедра, через несколько дней уехал из расположения сборной.
  • Кастань (27) – двойной перелом стенки глазницы, операция длилась 6 часов.

3. Финляндия – Россия:

  • Фернандес (26) – покинул поле на носилках, но избежал повреждения позвоночника.

Группа С

1. ГолландияУкраина:

  • Зубков (13) – травма бедра, покинул расположение сборной.

2. Украина – Австрия:

KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS

Группа D

ХорватияШотландия:

  • Хэнли (33) – получил повреждение, характер не ясен.

Группа E

Нет.

Группа F

ВенгрияФранция:

  • Салаи (26) – головокружение после удара.

Итог: 10 замен за неполный групповой этап.

Как было на предыдущих Евро?

Берем три последних чемпионата Европы до этого:

  • Евро-2016: 2 замены в первых таймах.
  • Евро-2012: 5 замен в первых таймах.
  • Евро-2008: 10 замен в первых таймах.

Разница между Евро-2008 и Евро-2020 лишь в том, что в первом случае показатель идет за весь турнир. Во втором он показывает замены в первых таймах матчей, которые даже не дошли до плей-офф. А их на момент написания материала прошло 32 из 51.

Почему на этом Евро так много замен?

Мы не знаем. Возможно, влияет тяжесть и аномальность постпандемийного сезона: много матчей, жаркая погода в некоторых принимающих городах, небольшие промежутки времени на восстановление.

Но одна из точных причин легко определяется: тренеры меняют чаще, потому что могут. УЕФА разрешил на этом Евро пять замен вместо привычных трех. 

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