На этом Евро аномально много ранних замен – уже 10 за 32 матча. Больше, чем на двух прошлых Евро суммарно
Для написания этого текста мы немного перефразировали понятие «ранняя замена». В контексте этого материала оно означает смену футболиста до свистка на перерыв.
Есть незыблемая классика футбола – менять футболистов во втором тайме. Если тренер делает замену игрока до перерыва, это явный признак, что что-то идет не так: либо травма, либо полный провал задач.
Так вот, на этом чемпионате Европе слишком много ранних замен. И все по одной и той же причине.
Сколько замен в первых таймах было на этом Евро? И почему?
Группа А
Группа В
- Эриксен (43) – проблемы с сердцем. Больше на Евро не играл.
- Кузяев (29) – небольшое повреждение. Восстановился к следующему матчу.
- Жирков (43) – травма бедра, через несколько дней уехал из расположения сборной.
- Кастань (27) – двойной перелом стенки глазницы, операция длилась 6 часов.
3. Финляндия – Россия:
- Фернандес (26) – покинул поле на носилках, но избежал повреждения позвоночника.
Группа С
- Зубков (13) – травма бедра, покинул расположение сборной.
2. Украина – Австрия:
- Баумгартнер (33) – получил травму головы.
Группа D
- Хэнли (33) – получил повреждение, характер не ясен.
Группа E
Нет.
Группа F
- Салаи (26) – головокружение после удара.
Итог: 10 замен за неполный групповой этап.
Как было на предыдущих Евро?
Берем три последних чемпионата Европы до этого:
- Евро-2016: 2 замены в первых таймах.
- Евро-2012: 5 замен в первых таймах.
- Евро-2008: 10 замен в первых таймах.
Разница между Евро-2008 и Евро-2020 лишь в том, что в первом случае показатель идет за весь турнир. Во втором он показывает замены в первых таймах матчей, которые даже не дошли до плей-офф. А их на момент написания материала прошло 32 из 51.
Почему на этом Евро так много замен?
Мы не знаем. Возможно, влияет тяжесть и аномальность постпандемийного сезона: много матчей, жаркая погода в некоторых принимающих городах, небольшие промежутки времени на восстановление.
Но одна из точных причин легко определяется: тренеры меняют чаще, потому что могут. УЕФА разрешил на этом Евро пять замен вместо привычных трех.