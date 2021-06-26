Как долго тренеры Евро-2020 работают со сборными и влияет ли срок работы на успех
На Евро-2020 стартует плей-офф. Из 24-х команд осталось 16. Мы посчитали, сколько тренеры работают со сборными:
• Абсолютный лидер – Йоахим Лев. Он работает со сборной Германии с 2006 года. За это время выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017. На чемпионатах Европы дважды выигрывал бронзу, еще раз – серебро. После Евро-2020 Лев покинет команду. Его заменит Ханс-Дитер Флик, который ушел из «Баварии».
Вообще помните, когда Лев был вне сборной Германии? Последний раз он тренировал другую команду в 2004 году. Это была «Аустрия».
• Андрей Шевченко вывел Украину в плей-офф Евро впервые в истории страны.
• Лев, Сантуш и Дешам – единственные, кто брали со своими командами титулы. Франция при Дешаме стала чемпионом мира-2018, Португалия при Сантуше выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2018/19.
• Златко Далич тренировал и брал кубки в Албании и Саудовской Аравии. Он же привел Хорватию к главному достижению сборной – серебру на ЧМ-2018.
• При Роберто Манчини Италия не проигрывает 30 матчей подряд.
• Фанаты критиковали Франка де Бура за неправильную схему и запускали над базой самолет. А он вывел Голландию в плей-офф впервые с 2008 года.
6 из 24 сборных приехали на Евро не с теми тренерами, с которыми прошли отбор. Из-за пандемии, скучной игры и домогательств
Такая ситуация с тренерами сборных, которые вылетели с Евро-2020:
• Станислав Черчесов – второй среди вылетевших. Он работает со сборной России с 2016 года и выводил ее в четвертьфинал ЧМ-2018. Россия вылетела с Евро в пятый из шести раз, но Черчесов, кажется, остается.
• 4 из 24 тренеров Евро-2020 работают с командами меньше года. Двое – Штефан Таркович со Словакией и Паулу Соуза с Польшей – уже вылетели.
• Паулу Соуза – единственный тренер на Евро-2020, кто возглавил свою команду в 2021 году. Польша в третий из четырех раз не вышла из группы на чемпионате Европы.