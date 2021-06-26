Как долго тренеры Евро-2020 работают со сборными и влияет ли срок работы на успех

• Абсолютный лидер – Йоахим Лев. Он работает со сборной Германии с 2006 года. За это время выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017. На чемпионатах Европы дважды выигрывал бронзу, еще раз – серебро. После Евро-2020 Лев покинет команду. Его заменит Ханс-Дитер Флик, который ушел из «Баварии».

Вообще помните, когда Лев был вне сборной Германии? Последний раз он тренировал другую команду в 2004 году. Это была «Аустрия».

• Андрей Шевченко вывел Украину в плей-офф Евро впервые в истории страны.

• Лев, Сантуш и Дешам – единственные, кто брали со своими командами титулы. Франция при Дешаме стала чемпионом мира-2018, Португалия при Сантуше выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2018/19.