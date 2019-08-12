Серхио Рамос: засранец или легенда
Фигура Серхио Рамоса максимально неоднозначна. Подвиги и добрые дела Рамоса часто чередуются с подлостью, которая перекрывает абсолютно все. Это он плюется и ломает соперников, наезжает на Моуринью и дает пощечину Месси. И это тоже он: помогает бедным детям в Африке, играет в футбол с тюремными заключенными и вечно спасает «Реал» в трудных ситуациях.
Совсем не злодей в начале карьеры, который круто кладет со штрафных
До перехода в «Реал» Рамос не выделялся грязными выходками. В 2005-м боссов «Реала» впечатлило то, как он лупил со штрафных ударов. В матче «Севильи» и «Реала» именно удар Серхио с 25-ти метров принес андулусцам победу. Неудивительно, что летом Перес привез в Севилью 27 миллионов евро и забрал защитника в Мадрид.
Сейчас он нервничает и срывается на партнеров
Осенью прошлого года, когда «Реал» не выигрывал пять матчей подряд (а три из них вообще проиграл), нервы Рамоса не выдержали. Во время одной из тренировок ему не понравились действия новичка команды Серхио Регилона. Рамос дважды истерично с близкого расстояния сильно пнул мяч в Регилона. Позже он извинился и свалил все на сдавшие нервы.
Отвечает на хейт уверенностью и издевательским пенальти
Помните феерический выстрел Рамоса в серии пенальти с «Баварией»? Тот выстрел, который оставил «Реал» без финала, терроризировал его нервы еще несколько месяцев, но в контексте данной истории гораздо важнее последствия.
В начале лета 2012-го появилась мобильная игра Angry Ramos – в ней, управляя мячом Рамоса (тем, которым он бил злосчастный пенальти), нужно было огибать препятствия и стараться не врезаться в Годзиллу, прыгающего Нойера, застывшего Моуринью и Гвардиолу на ракете.
О высмеиваниях Рамос знал, но его характер оказался достаточно крепким: он не только забил на троллинг, но и пообещал отцу с братом: «Следующий пенальти пробью паненкой. Вот увидите. Все заткнутся».
Возможность реабилитироваться появилась на Евро-2012: за 120 минут матча Испания – Португалия футболисты сгенерировали ровно ноль голов. Серия пенальти началась крайне нервно: выстрел Хаби Алонсо потащил Руй Патрисиу. Рамос пошел к мячу четвертым – после Алонсо, Иньесты и Пике. Разбег, удар… Все-таки паненка?
«Если хорошенько подумать, это же логично. Вратарь не ждет от меня чего-то такого после того, что со мной случилось. Я много чего слышал: что давление слишком велико, что я не готов брать на себя ответственность, и так далее… Все совсем наоборот: я люблю ответственность. Никогда не сомневался, что у меня есть яйца!» – объяснял Рамос в интервью The Guardian.
Проигрывает «Барсе», а потом лезет в политику
Декабрь 2017-го. «Барселона» уничтожает «Реал» в Класико, но вместо того чтобы скромно отмолчаться после фиаско, Рамос выдает ядерное интервью, в которое зачем-то приплетает политику:
«Фол на Суаресе? В Барселоне теперь будут говорить, что я обязан отправиться в тюрьму вместе с Пучдемоном», – шутил футболист в беседе с журналистами. Небольшая справка: Карлес Пучдемон – опальный бывший президент Каталонии. Сейчас он скрывается от закона на территории Бельгии. Испанская полиция выдала ордер на его арест – Пучдемона обвиняют в попытке поднятия восстания в Каталонии. Рамос осознанно затронул неприятную для каталонцев тему.
Любит корриду и дружит с матадором
Родной город Рамоса – Севилья, славится традиционной испанской забавой – корридой. Логично, что такой уровень агрессии был заложен в Рамоса еще в детстве, когда он с восхищением наблюдал бой быков.
В родном городе Серхио не только регулярно ходил на корриду, но и подружился с матадором Алехандро Талаванте. Дружбу футболист сохранил и после перехода в «Реал». В частности, празднование победы на Евро-2012 с плащом капоте – это в честь Алехандро.
Симулирует в финале, где все уже ясно
Финал Лиги Чемпионов 2017-го. Матч «Реал» – «Ювентус». 84-я минута – мадридцы спокойно ведут со счетом 3:1, необходимости провоцировать соперника нет. Рамос решил иначе – испанец специально симулировал толчок от Хуана Куадрадо, за что тот схватил вторую желтую и отправился в раздевалку.
«Если бы мой сын увидел, что я сделал подобное, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», – прокомментировал эпизод Рио Фердинанд.
Работает над собой под влиянием Моуринью
Моуринью – один из главных учителей Серхио, несмотря на конфликты. «До меня Рамос ни разу не доходил до четвертьфиналов», – хвастался Жозе журналистам. Это правда: после ухода коуча Рамос собрал все главные футбольные чашки и стал не только ментальным, но и игровым лидером «Реала» (и это при живом КриРо).
Превращение Рамоса в центрального защитника осуществил именно Жозе: в какой-то момент беззаботный фулбек показался Моуринью идеальным напарником для Пепе. В итоге «Реал» получил абсолютно монструозную связку в центре обороны, которая сделала своей фишкой shithousing (искусство грязной игры).
Моуринью помог Рамосу прокачать скиллы, которые когда-то сделали великим его самого: коварство, хитрость, высокомерие и чувство собственной особенности. Моуринью заставил Рамоса поверить в свою уникальность, превратив испанца в гениального футбольного антагониста.
Уничтожает тренера на виду у команды
Откатываемся в мадридскую эпоху Моуринью. После проигранного «Барсе» четвертьфинала Кубка Испании Жозе привычно распинал футболистов в раздевалке. Критика коуча взбесила Серхио, и он дерзко на нее ответил:
«Много ты понимаешь в футболе, ведь сам никогда не был профессиональным футболистом!» – Рамос при всей команде ткнул в отсутствие футбольного прошлого Моуринью. Правда, Серхио не учел, что задеть он пытался человека, который до Мадрида дважды брал Лигу чемпионов.
Тащит матчи с голами на последних минутах
Тема с Рамосом и пенальти была похоронена, но жажда мести никуда не делась: Серхио вновь хотел матча с «Баварией». Шанс расквитаться появился в 2014-м в полуфинале ЛЧ. Рамос дважды прошил Нойера и вместе с Роналду подарил клубу первый еврокубковый финал за 12 лет.
После того полуфинала Рамос 18 раз забивал тогда, когда «Реал» играл вничью или проигрывал. В числе голов-камбеков – тот самый, в финале с «Атлетико». Первый в карьере финал Лиги чемпионов вообще сильно запомнился Рамосу:
«Первый финал – как первый секс. Ты всегда будешь его помнить, но правда в том, что начинаешь ты ужасно. Первый раз всегда будет особенным. В том матче мне посчастливилось забить великолепный гол», – вспоминал Рамос в 2016-м. Победу над «Атлетико» Рамос зафиксировал на теле: на ноге появилась тату в виде кубка Лиги чемпионов, на одном из пальцев – цифры «90+» – отсылка к добавленному времени, когда Серхио превратился в героя Мадрида.
В сезоне-2016/17, когда «Реал» взял единственный чемпионский титул при Зидане, Рамос вкрутил девять голов. Один из них спас для «Реала» ничью в Класико: Серхио замкнул подачу Модрича со штрафного на последних минутах основного времени. В следующей игре «Реала» катал ничью уже с «Депортиво», но вновь отличился Рамос – в этот раз на второй минуте добавленного времени. Перед последним угловым фанаты «Реала» кричали «Серхио Рамос, дай нам гол», и защитник изящно ответил на просьбу болельщиков.
Плюется в соперников
Зима 2017-го. «Реал» проигрывает «Сельте» в первом четвертьфинале Кубка Испании. Главный инфоповод – видеозапись, на которой четко видно, как Серхио Рамос плюет в форварда «Сельты» Яго Аспаса.
Как говорил сам Аспас, про мерзкий поступок Рамоса он узнал от друзей: те прислали ему видео с моментом плевка. Несмотря на наличие доказательств, Рамос упорно отрицал плевок и объяснял всю шумиху влиянием со стороны:
«Все эти сплетни идут из Барселоны. Мой плевок… Между нами было пять метров, Аспас даже этого не заметил», – отпирался Рамос.
Становится универсальным игроком, которого все хвалят
Работавшие с Рамосом Анчеллоти и Зидан говорят, что Серхио – большая личность, постоянно живущая в гуще событий. Француз делает акцент на менталитете: по его словам, Серхио бдителен, неуступчив и постоянно мотивирован. Это действует и на партнеров, которые подхватывают порывы Рамоса и несутся в атаку.
Карло Анчелотти обращал внимание на универсальность. В его глазах Рамос был совершенным солдатом обороны: «У одних защитников выдающаяся техника. Другие, как Каннаваро, классные персональщики. Третьи, как Барези, руководят обороной и выделяются авторитетом. Но если оценивать защитника по всем этим качествам вместе, то самым разносторонним получится Серхио Рамос. У него есть все: техника, сила, характер и лидерские качества».
Хвалит коллегу и Тиаго Силва: «На сегодня Рамос – лучший защитник мира. Это мое мнение. Он отлично обороняется, умело работает с мячом и хорош во всех аспектах футбола. Совершенный футболист».
Луис Суарес считает Рамоса самым неудобным защитником, против которого ему приходилось играть. «Силен, с огромным опытом, настоящий боец», – говорит Суарес.
С улыбкой травмирует Салаха
В 2018-м году после третьего выигрыша «Реалом» Лиги чемпионов СМИ обсуждали ровно две вещи: фейлы Кариуса и столкновение Рамоса с Салахом.
Во второй ситуации больше всего удивляет реакция Рамоса. Когда он увидел замену египтянина, то заулыбался и засмеялся в разговоре с боковым арбитром. Чуть позже египетская газета Al-Watan вышла с гневным заголовком «Пусть Аллах будет судьей Рамосу!». Узнав о материале египетских СМИ, Рамос заявил: «Отлично, пусть меня судит бог!».
Толкотню Рамоса не оценил Златан Ибрагимович. После просмотра финала швед заявил, что если бы Серхио так сфолил на нем, то со стадиона его бы увезла реанимация. Рамос лихо парировал предъявы Златана, заявив, что тому вообще не светит играть в финале Лиги чемпионов.
Поведение Рамоса лучше всего резюмировали британские СМИ. The Sun назвал его «злодеем с мертвыми глазами, каменным сердцем и холодной кровью» и предлагал после смерти сделать его экспонатом в лондонском подземелье – чтобы демонстрировать детям настоящее зло.
После игры Юрген Клопп заявил, что замена Салаха сломала план на игру. Рамос не отмолчался и здесь: «Это не первый финал, который он проиграл. Возможно, он хочет использовать это в качестве оправдания за поражение. Некоторые из нас уже много лет работают на очень высоком уровне. Не уверен, что он может сказать то же самое».
Играет в футбол с заключенными и ездит в Сенегал
После победы на чемпионате мира-2010 вместо отпуска Рамос отправился в Сенегал вместе с благотворительной программой UNICEF. Там он провел три дня: гостил в школах и больницах, дарил местным жителям одежду и продукты, обнимался с детьми и раздавал автографы всем желающим.
«Знаю, что произвожу впечатление крутого парня, но в Сенегале я расплакался. Невозможно сдержаться, если ребенок обнимает тебя просто за то, что ты дал ему еды. Жизнь детей в Африке совсем не ценится, для них нормально умирать молодыми от болезней и недоедания. Это путешествие изменило меня», – вспоминал Серхио через полгода после поездки в Сенегал.
Благотворительность Рамоса не ограничивается партнерством с UNICEF. Он также сотрудничает с фондом Apascovi, который помогает людям с ограниченными возможностями. Еще одна интересная акция поддержки от Серхио случилась в феврале 2010-го. Тогда он посетил заключенных в мадридской тюрьме и сыграл с ними в мини-футбол. «Их улыбка стоит очень дорого», – рассказывал Рамос.
Отмахивается от Месси, а потом глупо оправдывается
В Эль Класико Рамосу постоянно срывает крышу: он калечит, провоцирует и спорит с судьями. Не обошлось без гадостей и в марте 2019-го. После стычки с Месси Рамос слишком резко отмахнулся от соперника и попал тому прямо в лицо. Футболисты «Барсы» требовали для Рамоса желтую, но судья проигнорировал эпизод.
Что сказал Рамос: «Удар Месси по лицу? Такие вещи случаются. Я не хотел задеть Лионеля. Он плохо отреагировал и остался лежать на поле».
Что сказал Пике: «Стычка Рамоса и Месси? У Лео была кровь на губах. Это агрессия».
Что добавил Моуринью: «Думаю, поступок Серхио Рамоса – это поступок футболиста, который знает, что игра должна измениться. Вероятно, он сделал это намеренно, чтобы создать иную атмосферу во втором тайме, потому что до этого игра была слишком мягкой».
***
Противоречивый характер Рамоса – не только повод для дискуссий. В сезоне-2017/18 Филипе Мело собрал 23 желтых карточки. Когда журналисты спросили, почему Мело так часто фолит, футболист объяснил, что очень хочет походить на Серхио Рамоса:
«Он получает желтую, потом еще одну желтую, еще одну желтую, потом еще одну желтую, а потом выигрывает ЛЧ или Кубок Мира».
Есть ли цитата, лучше всего иллюстрирующая личность Рамоса? Вряд ли.