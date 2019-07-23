В «Спартаке» уже был один уругваец: оставил в России багаж, бил фаната «Атлетико» и жестко критиковал Бекхэма
По сообщениям голландских СМИ, в «Спартак» собрался уругваец Гастон Перейро из «ПСВ. De Telegraaf пишет, что клубы согласовали условия трансфера, финансовые запросы игрока «Спартак» устроили, осталось договориться с агентом Перейро. По данным Sport24, футболист в «Спартак» не перейдет. Жаль, мог бы стать вторым уругвайцем в истории клуба. Первого не забыли до сих пор.
Из Уругвая в России играло 17 футболистов. Свежий пример – Абель Эрнандес из ЦСКА, но больше всех запомнился Маурисио Перейра, который шесть лет выступал за «Краснодар». Был один уругваец и в «Спартаке», но давно, да и поиграл совсем недолго.
История 15-летней давности. «Спартак» еле оправился от худшего сезона в российский период – команда рухнула на дно первой десятки, притом выиграла Кубок и кое-как вышла в евровесну. После увольнения Олега Романцева не получилось с Андреем Чернышовым, к новому сезону-2004 «Спартак» уже готовил Невио Скала.
«Спартак» закупился зимой несколькими игроками – среди румын Йенчи, Шоавы и Тамаша был еще серб Душан Петкович, а также незабываемый Люк Зоа. Еще одним приобретением был уругваец Марсело Соса из «Данубио».
Прозвище «утка» не связано ни с птицей, ни с футболом
Внушительного вида парень с длинными волосами и суровым лицом был призван служить кем-то вроде Каборе в «Краснодаре» или Вернблума в ЦСКА – жестким выжигающим опорником, которые тогда очень ценились. «Спартаку» был необходим такой футболист. Деменко и Смирнов, игравшие на той позиции, не соответствовали уровню клуба.
Прозвищем «утка» его наградили из-за проблем со здоровьем. Соса до 18 лет страдал энурезом. Вырос уругваец в семье из семи детей.
Девять матчей в России, шесть поражений, лишь одна победа, зато какая – 6:0
Стартовал Соса с проигранного «Спартаком» Суперкубка ЦСКА, в чемпионате России дебютировал в еще одном дерби – 2:2 с «Динамо». Специалисты хвалили, уругваец был самокритичен: «Спасибо, конечно, за комплимент. Но пока что я допускаю слишком много ошибок. Как, впрочем, и вся команда».
Потом пошли новые ничьи и поражения. Единственный позитивный момент – победа 6:0 над новичком «Амкаром», причем Соса в ней почти забил гол – добил мяч в сетку чуть-чуть за линией ворот после удара Йенчи.
Не смог адаптироваться и быстро уехал
7 марта он провел первый матч за «Спартак», а 15 мая – последний (снова поражение от ЦСКА). «Фактически познаю вашу жизнь с нуля. Москва, оказывается, очень симпатичное место. Русский? Очень трудный язык. Я хоть в Москве уже около трех недель, но пока абсолютно ничего не понимаю», – рассказывал Соса в самом начале.
Но через два месяца уругваец спешил из Москвы так, что даже не вернулся за багажом. Когда он уезжал, то должен был доплатить за провоз лишнего багажа. Он улетел на игру против Перу в квалификации к ЧМ-2006. «Я привез все, что мне нужно, потому что я остаюсь здесь. В России тяжело жить. Для меня и моей семьи проблему составляет чужой язык, холода, условия проживания». Известно, что Соса покинул «Спартак» в том числе из-за болезни жены.
Забил Бразилии, получил медаль, перешел в «Атлетико»
Зато лето 2004-го выдалось позитивным – Уругвай с Сосой выиграл бронзовые медали на Кубке Америки. Ему удалось забить бразильцам в полуфинале, но уругвайцы вылетели по пенальти.
В те же дни Соса подписал контракт с мадридским «Атлетико», который на тот момент болтался в середине турнирной таблицы Примеры и играл в Кубке Интертото.
Жестко раскритиковал Бекхэма
В сезоне-2004/05 перед дерби с «Реалом» Соса сделал заявление, которое потом долго обсуждали. «Как футболист Бекхэм для меня никогда не существовал. В мире полно игроков, которые играют лучше. Это скажет любой, кто разбирается в футболе. В «Реале» он – из-за маркетинга. Ему платят 50 миллионов за то, чтобы он подстригся или чтобы заснять на видео, как он спит. Его футбольные качества меня вообще не впечатляют».
Едва ли из-за этого высказывания переживал сам Бекхэм и игроки «Реала» – они без проблем обыграли в том матче «Атлетико» на выезде 3:0.
Ударил в лицо фаната
С карьерой в «Атлетико» стало все ясно из-за инцидента после матча с «Леванте» (0:0).
- Как видел ситуацию болельщик: спросил, почему сыграли так плохо, получил удар в лицо.
- Как видел ситуацию футболист: выходил со стадиона, увидел парня, который оскорблял, спросил почему, а тот в ответ напал. Сам Соса лишь защищался.
Клуб в итоге наказал футболиста, а по окончании сезона отправил его в аренду в «Осасуну».
«Спартак» – единственный, кто платил за него
Трансфер в 2004-м обошелся «Спартаку» в 750 тысяч евро. В дальнейшем были аренды и уходы в качестве свободного агента. Вероятно, какие-то деньги платил мексиканский «Текос», но данных об этом нет.
Соса отправился в «Осасуну», которая в том сезоне завоевала путевку в Лигу чемпионов. При этом сам уругваец не слишком помог команде – быстро проиграл конкуренцию и играл редко. После этого Соса не закрепился в «Ривер Плейте» и отправился доигрывать на родину – лишь раз покидал ее ради игры в Мексике. Завершил карьеру Марсело Соса шесть лет назад в 35-летнем возрасте.