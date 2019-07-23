В «Спартаке» уже был один уругваец: оставил в России багаж, бил фаната «Атлетико» и жестко критиковал Бекхэма

Не смог адаптироваться и быстро уехал

7 марта он провел первый матч за «Спартак», а 15 мая – последний (снова поражение от ЦСКА). «Фактически познаю вашу жизнь с нуля. Москва, оказывается, очень симпатичное место. Русский? Очень трудный язык. Я хоть в Москве уже около трех недель, но пока абсолютно ничего не понимаю», – рассказывал Соса в самом начале.

Но через два месяца уругваец спешил из Москвы так, что даже не вернулся за багажом. Когда он уезжал, то должен был доплатить за провоз лишнего багажа. Он улетел на игру против Перу в квалификации к ЧМ-2006. «Я привез все, что мне нужно, потому что я остаюсь здесь. В России тяжело жить. Для меня и моей семьи проблему составляет чужой язык, холода, условия проживания». Известно, что Соса покинул «Спартак» в том числе из-за болезни жены.

Забил Бразилии, получил медаль, перешел в «Атлетико»

Зато лето 2004-го выдалось позитивным – Уругвай с Сосой выиграл бронзовые медали на Кубке Америки. Ему удалось забить бразильцам в полуфинале, но уругвайцы вылетели по пенальти.

В те же дни Соса подписал контракт с мадридским «Атлетико», который на тот момент болтался в середине турнирной таблицы Примеры и играл в Кубке Интертото.

Жестко раскритиковал Бекхэма

В сезоне-2004/05 перед дерби с «Реалом» Соса сделал заявление, которое потом долго обсуждали. «Как футболист Бекхэм для меня никогда не существовал. В мире полно игроков, которые играют лучше. Это скажет любой, кто разбирается в футболе. В «Реале» он – из-за маркетинга. Ему платят 50 миллионов за то, чтобы он подстригся или чтобы заснять на видео, как он спит. Его футбольные качества меня вообще не впечатляют».