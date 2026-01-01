МХЛ

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Хоккей
Игрок юношеской сборной России по хоккею введен в кому. Он потерял сознание после столкновения с бортом и перенес операцию
#МХЛ
Хоккей
«Динамо» стало первой командой в истории МХЛ, вышедшей в финал плей-офф без поражений. У него девять побед подряд
#МХЛ
Хоккей
Мать погибшего хоккеиста «Динамо» обратилась к игроку, попавшего шайбой в голову сына. Сказала, что не винит его
#Тимур Файзутдинов
Хоккей
В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть
#МХЛ
Хоккей
МХЛ закончила сезон без определения чемпиона
#МХЛ
Хоккей
«ОЭРДЖИ Юниор» пропустит сезон МХЛ. Китайская команда выиграла только один матч
#ОЭРДЖИ Юниор
Хоккей
В МХЛ установили рекорд по продолжительности матча
#МХЛ