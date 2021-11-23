МХЛ
Игрок юношеской сборной России по хоккею введен в кому. Он потерял сознание после столкновения с бортом и перенес операцию
28 минут назад
Защитник «Динамо» и юношеской сборной России Валентин Родионов в матче Открытого чемпионата по Москве против ЦСКА получил травму.
- Он столкнулся с бортом и потерял сознание. После этого врачи доставили его в «Морозовскую городскую клиническую больницу», где провели операцию.
- Пресс-служба «Динамо» 22 ноября сообщила об оказанной помощи: «В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии».
- 23 ноября врачи ввели Родионова в медикаментозную кому. «Динамо» взяло на себя расходы по восстановлению игрока.
Родионову 16 лет. В этом сезоне МХЛ он провел за «Динамо» 10 матчей и отдал одну голевую передачу.
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