Игрок юношеской сборной России по хоккею введен в кому. Он потерял сознание после столкновения с бортом и перенес операцию

Защитник «Динамо» и юношеской сборной России Валентин Родионов в матче Открытого чемпионата по Москве против ЦСКА получил травму.

Он столкнулся с бортом и потерял сознание. После этого врачи доставили его в «Морозовскую городскую клиническую больницу», где провели операцию.

Пресс-служба «Динамо» 22 ноября сообщила об оказанной помощи: «В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии».

23 ноября врачи ввели Родионова в медикаментозную кому. «Динамо» взяло на себя расходы по восстановлению игрока.

Родионову 16 лет. В этом сезоне МХЛ он провел за «Динамо» 10 матчей и отдал одну голевую передачу.