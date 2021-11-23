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Игрок юношеской сборной России по хоккею введен в кому. Он потерял сознание после столкновения с бортом и перенес операцию

28 минут назад

Защитник «Динамо» и юношеской сборной России Валентин Родионов в матче Открытого чемпионата по Москве против ЦСКА получил травму.

  • Он столкнулся с бортом и потерял сознание. После этого врачи доставили его в «Морозовскую городскую клиническую больницу», где провели операцию.
  • Пресс-служба «Динамо» 22 ноября сообщила об оказанной помощи: «В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии».
  • 23 ноября врачи ввели Родионова в медикаментозную кому. «Динамо» взяло на себя расходы по восстановлению игрока.

Родионову 16 лет. В этом сезоне МХЛ он провел за «Динамо» 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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