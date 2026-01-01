МХЛ

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Трагедия в русском хоккее: умер игрок из системы «Динамо». Врачи шесть дней спасали его в реанимации
#Валентин Родионов
Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад
#Матвей Мичков
Хоккеист в МХЛ умер после попадания шайбы в голову. У больницы не было нужного оборудования для его лечения
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#Тимур Файзутдинов
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362 пропущенных и 49 поражений в 50 играх – так живет китайский клуб из Подмосковья
#МХЛ