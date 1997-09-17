Остон Мэттьюс

Дата рождения
17 сентября 1997 г.
Факт
На драфте НХЛ 2016 был выбран под 1-м номером «Торонто»
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