Остон Мэттьюс

Дата рождения
17 сентября 1997 г.
Факт
На драфте НХЛ 2016 был выбран под 1-м номером «Торонто»
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Остон Мэттьюс – первый американец в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых пяти сезонов
#Остон Мэттьюс