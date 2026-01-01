Андрей Свечников

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Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы
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#Андрей Свечников
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Свечников! Чудо-гол! Опять!
#Андрей Свечников
Ого! Уникальный гол Свечникова в НХЛ – поймал шайбу на клюшку и занес в ворота
#Андрей Свечников
Как хорош Свечников на старте сезона НХЛ: лидер лиги по показателю полезности и голевым пасам
#Андрей Свечников
Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»
#Александр Овечкин
#Александр Овечкин