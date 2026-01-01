Андрей Свечников

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Свечников забросил первую шайбу «Каролины» в сезоне НХЛ. Всего он набрал три очка в стартовой игре
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 миллиона долларов
#Андрей Свечников
Хоккей
Братья Свечниковы сыграли друг против друга в матче НХЛ. Оба набрали очки
#НХЛ
Хоккей
Свечников забил гол и решающий буллит. «Каролина» идет первой в таблице Центрального дивизиона
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников забивает в третьей игре подряд за «Каролину»
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников получил травму в матче «Каролины» и «Бостона»
#Андрей Свечников
Хоккей
Кроме Свечникова только семь игроков до 21 года делали хет-трик в плей-офф Кубка Стэнли
#Андрей Свечников