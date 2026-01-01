Евгений Кузнецов

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Хоккей
Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
#НХЛ
Хоккей
ИИХФ не отменила дисквалификацию хоккеиста Кузнецова. Он пропустит Олимпиаду в Пекине из-за допинга
#Евгений Кузнецов
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон
Хоккей
В допинг-пробе Кузнецова нашли кокаин. ИИХФ дисквалифицировала его на четыре года.
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Евротура
#Евгений Кузнецов