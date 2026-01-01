Евгений Кузнецов

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Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
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#Вашингтон
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Как дела у Кузнецова? Все хорошо: много забивает, тащит «Вашингтон»
#Евгений Кузнецов
Кузнецов пропустит Олимпиаду, но продолжит играть в НХЛ. Там он пройдет образовательную программу
#Евгений Кузнецов