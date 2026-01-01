Сиэтл (х)

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«Сиэтл» впервые в истории победил в НХЛ. Он провел второй матч после дебюта в лиге
#Сиэтл (х)
Хоккей
«Сиэтл» сыграет свой первый матч в истории против «Ванкувера». НХЛ утвердила расписание предсезонных игр
#Сиэтл (х)
Хоккей
«Сиэтл» собрал состав на драфте расширения. Клуб не взял Прайса и Тарасенко
#Сиэтл (х)
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
В НХЛ официально появился новый клуб «Сиэтл Кракен». Он стал 32-й командой лиги
#Сиэтл (х)
Хоккей
«Сиэтл Кракен» – так называется новый клуб НХЛ
#Сиэтл (х)