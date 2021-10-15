Сиэтл (х)
НХЛ
«Сиэтл» впервые в истории победил в НХЛ. Он провел второй матч после дебюта в лиге
3 часа назад
- «Сиэтл» официально зарегистрирован в апреле 2021 года. Это 32-я команда НХЛ.
- Свой первый победный матч «Сиэтл» провел в сентябре, обыграв «Ванкувер» 5:4. Но игра была предсезонной.
«Сиэтл» дебютировал в НХЛ в игре с «Вегасом» и проиграл 4:5. А спустя два дня впервые в истории лиги победил. Оба матча прошли в гостях, первая домашняя игра «Сиэтла» запланирована на 24 октября.
«Сиэтл» сформирован после драфта расширения летом 2021 года. В команду не вошли игроки из России.
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