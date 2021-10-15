«Сиэтл» впервые в истории победил в НХЛ. Он провел второй матч после дебюта в лиге

«Сиэтл» официально зарегистрирован в апреле 2021 года. Это 32-я команда НХЛ.

Свой первый победный матч «Сиэтл» провел в сентябре, обыграв «Ванкувер» 5:4. Но игра была предсезонной.

«Сиэтл» дебютировал в НХЛ в игре с «Вегасом» и проиграл 4:5. А спустя два дня впервые в истории лиги победил. Оба матча прошли в гостях, первая домашняя игра «Сиэтла» запланирована на 24 октября.

«Сиэтл» сформирован после драфта расширения летом 2021 года. В команду не вошли игроки из России.