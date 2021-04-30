В НХЛ официально появился новый клуб «Сиэтл Кракен». Он стал 32-й командой лиги

«Сиэтл Кракен» 30 апреля сделал финальный взнос в 650 миллионов рублей и официально стал новой командой НХЛ. Ему разрешили проводить сделки и заключать контракты с игроками.

О создании «Сиэтла» объявили в 2017 году. Тогда городские власти подписали меморандум с инвестиционной компанией Oak View Group.

В 2018-м НХЛ одобрила заявку «Сиэтла». Он выступит в Тихоокеанском дивизионе, а «Аризону» переместят в Центральный.

Летом 2021-го для «Сиэтла» проведут драфт расширения. Он пройдет по тем же правилам, что приняли для «Вегаса» в 2017 году: «Сиэтл» выбреет по одному игроку из каждой команды НХЛ, кроме «Вегаса».

Всего «Сиэтл» выберет 14 нападающих, девять защитников и трех вратарей. Запрещено выбирать тех, кто играет в лиге меньше двух лет или имеет в контракте пункт о запрете на обмен. Клубам разрешено защитить семь нападающих, трех защитников и одного вратаря. Кроме этих игроков «Сиэтл» может покупать хоккеистов на драфте расширения.

В последний раз НХЛ расширялась в 2017 году, когда в лигу приняли «Вегас». В дебютном сезоне он дошел до финала Кубка Стэнли, но проиграл в нем. В каждом из следующих розыгрышей НХЛ он выходил в плей-офф.