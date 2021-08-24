«Сиэтл» сыграет свой первый матч в истории против «Ванкувера». НХЛ утвердила расписание предсезонных игр

НХЛ опубликовала расписание предсезонных игр. Они пройдут с 25 сентября по 9 октября, дебютант лиги «Сиэтл» проведет первую игру против «Ванкувера».

Матч пройдет в домашнем для «Сиэтла» штате Вашингтон, в городе Спокан. Домашние матчи в НХЛ клуб проведет в Сиэтле на «Клаймэт Пледж-арене».