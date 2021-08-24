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«Сиэтл» сыграет свой первый матч в истории против «Ванкувера». НХЛ утвердила расписание предсезонных игр
час назад
НХЛ опубликовала расписание предсезонных игр. Они пройдут с 25 сентября по 9 октября, дебютант лиги «Сиэтл» проведет первую игру против «Ванкувера».
Матч пройдет в домашнем для «Сиэтла» штате Вашингтон, в городе Спокан. Домашние матчи в НХЛ клуб проведет в Сиэтле на «Клаймэт Пледж-арене».
- Первая игра «Сиэтла» в лиге пройдет 12 октября, первая домашняя – 23 октября..
- НХЛ официально зарегистрировала «Сиэтл» в апреле 2021 года. О планах создания клуба объявили в 2017 году.
- Он стал 32-й командой лиги и заявился в Тихоокеанский дивизион Западной конференции. В июле прошел драфт расширения, на котором «Сиэтл» собрал команду.
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