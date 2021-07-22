«Сиэтл» собрал состав на драфте расширения. Клуб не взял Прайса и Тарасенко

«Сиэтл» провел драфт расширения-2021. На нем он забирал игроков из других клубов. Команды НХЛ могли защитить некоторых главных звезд.

Для «Сиэтла» были доступны Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и самый дорогой вратарь НХЛ Кэри Прайс («Монреаль»). Клуб их не взял.

Полный состав «Сиэтла» после драфта расширения:

Вратари: Крис Дриджер («Флорида»), Витек Ванечек («Вашингтон»), Джоуи Даккор («Оттава»).

Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон»), Джеймисон Олексяк («Даллас»), Марк Джиордано («Калгари»), Жереми Лоузон («Бостон»), Уилл Борген («Баффало»), Винс Данн («Сент-Луис»), Деннис Чоловски («Детройт»), Гэвин Бэйрьютер («Коламбус»), Карсон Соуси («Миннесота»), Кэйл Флери («Монреаль»), Хэйдн Флери («Анахайм»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джордан Эберле («Айлендерс»), Янни Гурде («Тампа-Бэй»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Морган Гики («Каролина»), Александр Труе («Сан-Хосе»), Тайлер Питлик («Аризона»), Йоонас Донской («Колорадо»), Джаред Макканн («Торонто»), Карсен Тварински («Филадельфия»), Джон Кенневилл («Чикаго»), Калле Йернкрук («Нэшвилл»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»), Коул Линд («Ванкувер»), Колин Блэкуэлл («Рейнджерс»), Брэндон Танев («Питтсбург»).

Этот список точно не будет окончательным – через неделю открывается рынок свободных агентов. У «Сиэтла» остается еще 29 миллионов долларов под потолком зарплат.

«Сиэтл» дебютирует в НХЛ гостевым матчем против «Вегаса». Игра пройдет 12 октября. «Вегас» попал в НХЛ в 2017 году.