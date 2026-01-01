Сиэтл (х)

Лента
Материалы
Новости
Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶
#Расмус Далин
Новый клуб НХЛ называется «Кракен». Это морское чудовище из скандинавских мифов. Но причем тут Сиэтл?
3
#Сиэтл (х)
3
Первая женщина-скаут в НХЛ – она играла с братьями и боролась с синдромом дефицита внимания
#Сиэтл (х)
В НХЛ скоро войдет Сиэтл. Стадион стоит под миллиард, абонементы массово бронируют на три года вперед
#Сиэтл (х)