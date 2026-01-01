Эдмонтон

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Впервые лучшим в НХЛ стал немец. Бросал хоккей ради футбола, дружит с игроком «Баварии», о нем почти не пишут дома
#Леон Драйзайтль
Игрок «Эдмонтона» вышел на матч с фамилией на языке индейского народа Кри
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#Итан Бир
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Почему вообще 25-летний хоккеист вдруг умер от кровоизлияния? Вот что известно
#Колби Кейв
Мы привыкли к дракам хоккеистов. А если подрались вратари?
#НХЛ
Макдэвид разрывает НХЛ в режиме новичка, но успех его «Эдмонтона» – аномалия
#Коннор Макдэвид