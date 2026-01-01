Детройт (х)

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Хоккей
Хоккеист Буше получил в США условный срок по делу об изнасиловании. КХЛ не отстраняла его на время расследования
#Рид Буше
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
НХЛ пожизненно отстранила арбитра из-за комментария во время матча. Он сказал, что «хотел пораньше удалить» игрока
#НХЛ
Хоккей
Братья Свечниковы сыграли друг против друга в матче НХЛ. Оба набрали очки
#НХЛ
Хоккей
Евгений Свечников впервые с марта 2018-го набрал очки в НХЛ
#Евгений Свечников
Хоккей
«Детройт» выставил Евгения Свечникова на драфт отказов
#Евгений Свечников
Хоккей
В НХЛ дебютировал 28-летний сын легенды «Детройта» Челиоса
#НХЛ