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НХЛ пожизненно отстранила арбитра из-за комментария во время матча. Он сказал, что «хотел пораньше удалить» игрока
вчера, 20:57
- Наиболее обсуждаемым эпизодом матча «Нэшивлла» и «Детройта» в НХЛ стало удаление форварда «Нэшвилла» Виктора Арвиндсона.
- Он получил две штрафные минуты за подножку в начале второго периода.
- После этого в трансляцию попала фраза арбитра Тима Пила: «Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать этот е*****й [долбанный] штраф «Нэшвиллу».
Теперь НХЛ выпустила пресс-релиз, где написала о пожизненном отстранении Пила от судейства. «Его комментарии не могут быть оправданы, независимо от контекста и намерений», – сказал исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.
«Нэшвилл» победил в матче 2:0, и удаление не повлияло на результат. Но его игроки и тренер посчитали поведение арбитра недопустимым.
Нападающий «Нэшвилла» Мэтт Дюшен в разговоре ESPN: «Он [Пил] сказал это нашей скамейке запасных. И это очень странно. Я думаю, такого просто не могло быть. [...] Представьте сценарий, когда они забивают в большинстве, мы проигрываем и пропускаем плей-офф из-за одного очка».
- Пил – ветеран среди арбитров НХЛ. Он отсудил больше 1300 матчей регулярного сезона и 90 игр плей-офф.
- Ему 53, он готовился к выходу на пенсию. Его последняя игра была запланирована на апрель.
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