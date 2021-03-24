НХЛ пожизненно отстранила арбитра из-за комментария во время матча. Он сказал, что «хотел пораньше удалить» игрока

Теперь НХЛ выпустила пресс-релиз, где написала о пожизненном отстранении Пила от судейства. «Его комментарии не могут быть оправданы, независимо от контекста и намерений», – сказал исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.

«Нэшвилл» победил в матче 2:0, и удаление не повлияло на результат. Но его игроки и тренер посчитали поведение арбитра недопустимым.

Нападающий «Нэшвилла» Мэтт Дюшен в разговоре ESPN: «Он [Пил] сказал это нашей скамейке запасных. И это очень странно. Я думаю, такого просто не могло быть. [...] Представьте сценарий, когда они забивают в большинстве, мы проигрываем и пропускаем плей-офф из-за одного очка».