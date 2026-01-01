Детройт (х)

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Фанаты «Детройта» кидают на лед мертвых осьминогов. Традиции уже больше 50 лет, хотя клуб борется с ней
#Детройт (х)
Стать легендой НХЛ, потому что лучше всех сносишь соперника
#Никлас Кронвалль