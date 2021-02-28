Евгений Свечников
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#Евгений Свечников #НХЛ #Хоккей #Детройт (х)

Евгений Свечников впервые с марта 2018-го набрал очки в НХЛ

3 часа назад

Карьера Евгения Свечникова за пределами КХЛ:

  • В 2014-м подписал контракт с «Кейп-Бретон».
  • В 2016-м ушел в «Гранд-Рапидс» из АХЛ.
  • В сезоне-2016/17 дебютировал за «Детройт» в НХЛ.
  • В сезоне-2017/18 набрал первые очки в НХЛ.
  • В следующем сезоне снова играл за «Гранд-Рапидс» в АХЛ.
  • 2019/20 – 4 матча за «Детройт».

Матч против «Чикаго» от 28 февраля 2021-го:

1. Стал первым для Свечникова в НХЛ с октября-2019.

2. В нем Свечников набрал два очка: отдал пас на Франса Нильсена и забил сам. Его первые очки в лиге впервые за почти три года (в последний раз он набирал очки в НХЛ в марте-2018).

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