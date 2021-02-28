Евгений Свечников
НХЛ
Хоккей
Детройт (х)
Евгений Свечников впервые с марта 2018-го набрал очки в НХЛ
3 часа назад
Карьера Евгения Свечникова за пределами КХЛ:
- В 2014-м подписал контракт с «Кейп-Бретон».
- В 2016-м ушел в «Гранд-Рапидс» из АХЛ.
- В сезоне-2016/17 дебютировал за «Детройт» в НХЛ.
- В сезоне-2017/18 набрал первые очки в НХЛ.
- В следующем сезоне снова играл за «Гранд-Рапидс» в АХЛ.
- 2019/20 – 4 матча за «Детройт».
Матч против «Чикаго» от 28 февраля 2021-го:
1. Стал первым для Свечникова в НХЛ с октября-2019.
2. В нем Свечников набрал два очка: отдал пас на Франса Нильсена и забил сам. Его первые очки в лиге впервые за почти три года (в последний раз он набирал очки в НХЛ в марте-2018).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые