Евгений Свечников впервые с марта 2018-го набрал очки в НХЛ

Карьера Евгения Свечникова за пределами КХЛ:

В 2014-м подписал контракт с «Кейп-Бретон».

В 2016-м ушел в «Гранд-Рапидс» из АХЛ.

В сезоне-2016/17 дебютировал за «Детройт» в НХЛ.

В сезоне-2017/18 набрал первые очки в НХЛ.

В следующем сезоне снова играл за «Гранд-Рапидс» в АХЛ.

2019/20 – 4 матча за «Детройт».

Матч против «Чикаго» от 28 февраля 2021-го:

1. Стал первым для Свечникова в НХЛ с октября-2019.

2. В нем Свечников набрал два очка: отдал пас на Франса Нильсена и забил сам. Его первые очки в лиге впервые за почти три года (в последний раз он набирал очки в НХЛ в марте-2018).