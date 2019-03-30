НХЛ
Джейк Челиос
Крис Челиос
Детройт (х)
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#НХЛ #Детройт (х) #Джейк Челиос #Крис Челиос

В НХЛ дебютировал 28-летний сын легенды «Детройта» Челиоса

30 марта 2019, 13:32

Крис Челиос три раза брал Кубок Стэнли (дважды – с «Детройтом»). В 2013 году его включили в Зал хоккейной славы. Челиосу уже 57 лет, а в НХЛ наконец-то появился его сын. Кстати, он тоже защитник «Детройта».

Джейк Челиос шел к дебюту через АХЛ. Этот сезон он провел в команде «Гранд-Рэпидс», а в НХЛ дебютировал в матче с «Нью-Джерси». Символично, что «Детройт» выиграл встречу со счетом 4:0.

Челиос получил 17 минут игрового времени и отметился двумя силовыми приемами. Во время одной из заброшенных шайб он был на площадке.

Первый матч получился хорошим. 

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