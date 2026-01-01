Артур Далалоян

Лента
Материалы
Новости
Спортивная гимнастика
«Меня не так поняли». Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры
#Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
Артур Далалоян – о спорте: «Наверное, пора уже приземлиться»
#Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
#спортивная гимнастика
Олимпиада 2020
🇷🇺🥉 Нагорный выиграл бронзу на Олимпиаде-2020 в личном многоборье по спортивной гимнастике
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
😥 «Что-то сломалось внутри». Гимнаст Далалоян заплакал на выступлении на Олимпиаде-2020
#Артур Далалоян