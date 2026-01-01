Артур Далалоян

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Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
#Олимпиада-2020
Гимнаст Далалоян заплакал после выступления на Олимпиаде. Три месяца назад он порвал ахилл – нога даже не двигалась
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#Артур Далалоян
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20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020