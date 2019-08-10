Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Габриэль Жезус
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 апр. 1997 (23) года
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус
#Габриэл Жезус
22 января, 00:54
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
10 августа 2019, 17:25
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
#Кубок Америки
03 июля 2019, 05:19