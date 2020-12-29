Габриэль Жезус
№33
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 апр. 1997 (24) года
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус
#Габриэл Жезус
22 января 2020, 00:54
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
10 августа 2019, 17:25
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
#Кубок Америки
03 июля 2019, 05:19
# новости спорта
«Ман Сити» четыре раза подряд не забил пенальти в АПЛ. Пробовали четыре разных игрока
22 февраля 2020, 22:07