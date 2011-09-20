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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 8
Нилмар 52
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
20 сент. 2011, 22:59 МСК
20.09.2011, 22:59 МСК
вторник
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Валеро
Борха Валеро
72
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
63
0
Росси
Джузеппе Росси
8'
8'
90
0
Нилмар
Нилмар
52'
52'
82
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Рубен
Марко Рубен
Мальорка
мин
0
Иенага
Акихиро Иенага
73
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
65
0
Пина
Томас Пина
90
0
Техера
Серхио Техера
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Кевин
Кевин
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Хемед
Томер Хемед