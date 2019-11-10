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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лаго Жуниор 13
Родригес 23
Кубо 53
3:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Касорла 49
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
10 нояб. 2019, 14:00 МСК
10.11.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
13'
13'
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
23'
23'
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
53'
53'
90
Запасные
1
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
33
Абдон
Абдон
6
Педраса
Марк Педраса
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
4
Сене
Хосеп Сене
7
Кабрера
Аридай Кабрера
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
8
Касорла
Санти Касорла
49'
49'
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
7
Морено
Жерар Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос