Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 5
1:2
Матч завершен
Леганес
Леганес
Родригес 47
Родригес 70
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
8 марта 2020, 20:30 МСК
8.03.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Сесар Сото Градо
Сесар Сото Градо
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
66
23
Гомес
Мойзес Гомес
57
18
Морено
Альберто Морено
90
11
Пенья
Рубен Пенья
87
7
Морено
Жерар Морено
5'
5'
90
30
Торрес
Пау Торрес
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
4
Мори
Рамиро Мори
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
30
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
18
Росалес
Роберто Росалес
74
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
68
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
6
Меса
Роке Меса
90
23
Амаду
Ибраим Амаду
90
32
Родригес
Кевин Родригес
90
5
Авазим
Чибози Авазим
90
27
Родригес
Оскар Родригес
47'
70'
47'
70'
90
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
64
Запасные
32
Сориано
Хуан Сориано
24
Омеруо
Кеннет Омеруо
3
Бустинса
Унаи Бустинса
21
Перес
Рубен Перес
20
Ассале
Рожер Ассале
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
41
Хиль
Бриан Хиль