Матч завершен
Валенсия
Валенсия
3:0
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
10 нояб. 2007, 23:55 МСК
10.11.2007, 23:55 МСК
суббота
Составы