Мурсия

Мурсия
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Испания
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И В Н П Мячи Очки
17
Осасуна
38 12 7 19 36:43 43
18
Сарагоса
38 10 12 16 50:61 42
19
Мурсия
38 7 9 22 38:67 30
20
Леванте
38 7 5 26 33:75 26
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Результаты
17.05.2008 17 мая 2008 сб 22:55
Мурсия
3 : 5
Барселона
17.05.2008 17 мая 2008 сб 22:55
38 тур
Мурсия
3
Барселона
5
Испания. Примера , 38 тур
11.05.2008 11 мая 2008 вс 22:00
Осасуна
2 : 1
Мурсия
11.05.2008 11 мая 2008 вс 22:00
37 тур
Осасуна
2
Мурсия
1
Испания. Примера , 37 тур
07.05.2008 07 мая 2008 ср 21:00
Мурсия
1 : 2
Атлетик
07.05.2008 07 мая 2008 ср 21:00
36 тур
Мурсия
1
Атлетик
2
Испания. Примера , 36 тур
04.05.2008 04 мая 2008 вс 18:00
Расинг
3 : 2
Мурсия
04.05.2008 04 мая 2008 вс 18:00
35 тур
Расинг
3
Мурсия
2
Испания. Примера , 35 тур
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 22:55
Мурсия
0 : 0
Севилья
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 22:55
34 тур
Мурсия
0
Севилья
0
Испания. Примера , 34 тур
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