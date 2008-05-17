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Мурсия
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Мурсия
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Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
17
Осасуна
38
12
7
19
36:43
43
18
Сарагоса
38
10
12
16
50:61
42
19
Мурсия
38
7
9
22
38:67
30
20
Леванте
38
7
5
26
33:75
26
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Результаты
17.05.2008
17 мая 2008
сб
22:55
Мурсия
3 : 5
Барселона
17.05.2008
17 мая 2008
сб
22:55
38 тур
Мурсия
3
Барселона
5
Испания. Примера , 38 тур
11.05.2008
11 мая 2008
вс
22:00
Осасуна
2 : 1
Мурсия
11.05.2008
11 мая 2008
вс
22:00
37 тур
Осасуна
2
Мурсия
1
Испания. Примера , 37 тур
07.05.2008
07 мая 2008
ср
21:00
Мурсия
1 : 2
Атлетик
07.05.2008
07 мая 2008
ср
21:00
36 тур
Мурсия
1
Атлетик
2
Испания. Примера , 36 тур
04.05.2008
04 мая 2008
вс
18:00
Расинг
3 : 2
Мурсия
04.05.2008
04 мая 2008
вс
18:00
35 тур
Расинг
3
Мурсия
2
Испания. Примера , 35 тур
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
22:55
Мурсия
0 : 0
Севилья
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
22:55
34 тур
Мурсия
0
Севилья
0
Испания. Примера , 34 тур
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