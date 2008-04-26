Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
26 апр. 2008, 22:55 МСК
26.04.2008, 22:55 МСК
суббота
Составы