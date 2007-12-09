Матч завершен
Севилья
Севилья
3:1
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
9 дек. 2007, 19:00 МСК
9.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы