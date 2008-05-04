Матч завершен
Расинг
Сантандер
3:2
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
4 мая 2008, 18:00 МСК
4.05.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы