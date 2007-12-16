Матч завершен
Мурсия
Мурсия
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
16 дек. 2007, 19:00 МСК
16.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы