Матч завершен
Осасуна
Памплона
2:1
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
11 мая 2008, 22:00 МСК
11.05.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы